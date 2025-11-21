轟政院版財劃法 藍委：中央握著錢 地方看臉色

國民黨立委許宇甄表示，院版財劃法再度成為鞏固中央控制力的工具，「地方最核心的怒火不是錢變少，而是中央握著錢、地方要看臉色」。（資料照）

行政院昨公佈院版「財政收支劃分法草案」，立法院國民黨團表示，院版財劃法應待立法院新修正三讀通過之「財劃法」，行政院是否提出覆議做出結論後，才有討論的必要性及可能性；國民黨立委許宇甄批評，院版財劃法再度成為鞏固中央控制力的工具，「地方最核心的怒火不是錢變少，而是中央握著錢、地方要看臉色」。

國民黨團：看政院是否覆議 再來討論

國民黨團表示，政院號稱挹注地方經費達一兆二〇二億元，但主計長陳淑姿上週五在立法院答詢時，揚言以覆議、釋憲來反制國會三讀通過的財劃法修正案，惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢。國民黨團並認為，政院版財劃法應待立院新修正三讀通過之財劃法，行政院是否提出覆議做出結論後，才有討論的必要性及可能性。

黨團書記長羅智強表示，無法接受行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。他提醒卓榮泰，是否要與國會好好溝通共商國是，都在卓榮泰的一念之間。

許宇甄表示，這是一個政治算計大於政策誠意的版本，卓反覆強調中央統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計「不低於」一一四年度數，是刻意迴避核心問題的話術，政院保證總額不變，但沒有保證分配公平。政院版根本沒觸及分配正義，只是把中央的財政主導權包裝得更難拆解；若照此修法方向，中央權力會更集中，地方自治更被束縛。

許質疑，行政院版的公式指標看起來愈來愈複雜，卻沒有清楚的分配方式、計算標準，也沒有權責分費項目及金額，「各縣市的試算表更是不敢公開」。行政院若無法拿出真正公平的公式、公開透明的試算、可受社會檢驗的分配原則，這版修法不只是失敗，甚至可能會讓中央權力更具封閉性、地方財政更加弱勢。

民眾黨團：政院版錯誤數字 矇騙國人

民眾黨團則怒嗆卓榮泰不依法編列經立法院三讀通過之預算在先，如今又以錯誤數字矇騙國人、假稱將釋出更多財源，院版修法背離立法院當初修法要改善財政分配嚴重不均的美意，大開民主倒車，忝不知恥，黨團將以具體作為反制行政院毀憲亂政作為。

