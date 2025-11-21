院版財劃法出爐 卓揆：避免財政土石流

行政院昨日召開記者會說明院版財劃法修正草案，副院長鄭麗君（左起）、院長卓榮泰、秘書長張惇涵等人出席。（記者羅沛德攝）

昨拜會韓國瑜 盼獲立院支持 重建兩院合作關係

行政院院會昨通過「財劃法」修正案，院長卓榮泰親上火線說明，院版財劃法可取得最大共識，並呼籲立院不要一意孤行，否則國家有如被逼上財政失速列車，而財政土石流必釀巨大災害；他也重申，協商未到根本絕望不放棄協商，要逼政院違憲違法，不僅政院做不到，國人也不會容許，「這是我們的底線」。

強調不放棄協商 但政院絕不違憲違法

卓揆昨天下午也拜會立法院長韓國瑜，針對政院版財劃法及明年度中央政府總預算案等議題交換意見。

卓揆於記者會表示，政院會用最快速度送請立院審議，希望獲得支持，共同把財政回復到常軌，也希望立院把握時機，重建兩院合作關係，也建立中央地方夥伴關係。

卓揆強調，過去廿五年，無論是哪一政黨執政，行政院曾五度修正「財劃法」，其中兩次送到立法院初審，但歷來意見分歧，無法取得共識，最後都無極而終。

卓揆說，修法有其困難，但中央對地方的補助，逐年持續增加。從蔡英文總統到賴清德總統，透過統籌分配稅款與補助款，挹助地方財源逐年升高，今年已達到一兆一一三億元，是史上最高，二〇一二年地方政府財政短絀五九八元，去年轉為賸餘八一八億元，已由虧轉盈，因此地方沒有急迫財政缺口，可以審慎因應並充分檢討。

卓揆說明，政院版增加一八七一億元地方自主財源，保障地方政府一般性補助、計畫型補助與統籌分配稅款加起來不會低於今年獲配額度。而直轄市與非六都縣市統一分配公式，不再有強弱高低之別，並依老幼人口、工業污染程度、離島等做不同指標加權。

院版維持中央調節能力 對國人才有利

卓揆強調，地方多分錢但不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會嚴重影響國家發展建設，受害的是全國人民，也影響中央與地方補助關係，且最近地方災變，中央哪件不是即時協助、全力補助，「地方有事就是中央有事」，維持中央調節能力對國人才有利。

院版財劃法若下週無法順利付委審查，如何因應？卓揆表示，如立法院未來繼續杯葛，他會拜託執政黨團據理力爭，因為這牽涉未來國家財政結構，若明年度總預算無法如期通過執行，受害的不是中央或是地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任」。

對於立法院三讀修正財劃法，十八日已送抵總統府與行政院，將採取何種憲政救濟？卓揆說，如政院仍是覆議未成，又提釋憲，這很像是歷史重演，他已忘記提過幾次覆議，政院都是在被動情況才提覆議，他仍期盼立院能重新審視各種版本。

