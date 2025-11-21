《政院版財劃法最有利》 基市議長童子瑋籲謝國樑支持

立法院修正「財政收支劃分法」，基隆市的統籌分配款增加了七十三億元，但整體歲入卻減少十七億元，市長謝國樑近來連連「哭窮」，就在基隆市議會即將審查明年度預算前，行政院版財劃法，縣市獲配成長率提高了，議長童子瑋昨表示，這是對基隆相對友善，他向謝國樑喊話，請謝國樑放下藍綠，公開支持院版財劃法，是對基隆最有利的決定。

童子瑋指出，院版財劃法，縣市獲配成長率是廿七．四％，是直轄縣市近二倍，也比國民黨版七．二％高了近四倍。且院版的人口加權比例，特別將六十五歲以上長輩的人口數，以一．二倍加權計算，這對超高齡的基隆市是項利多。

童子瑋說，院版財劃法絕對能夠解決現在的窘境，而國民黨版本的財劃法通過後，讓基隆的歲入歲出來回相差了九十億，謝國樑在議會上公開抱怨節流困難、欲哭無淚。

這些都是國會數學錯誤導致的結果，包含了東信國小老舊校舍刪除了六千五百萬、學校午餐採用國產溯源的食材、運輸費刪除了五千萬、新設三處公托委托民營的費用也刪除了三千多萬。

童子瑋指出，中央已經邀集地方政府會商六次，謝國樑也應知道，算數學不是國民黨的專長，否則不會分子分母都算錯，這也不是市府的專長，否則不會公車預算少算七億，讓市府的電動公車承諾跳票。

童子瑋表示，他要向謝國樑喊話，支持院版財劃法，是對基隆最好的決定。

