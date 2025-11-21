民進黨彰化縣長4搶1 「類初選」採對比式民調

民進黨彰化縣長提名確定將採「類初選」模式，民調結果將會讓正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富知道，邱建富認為只要公開透明，他會願賭服輸，不會脫黨參選；林世賢表示他會遵守黨紀；黃秀芳與陳素月則是全縣跑透透，全力衝第一！

邱建富︰應比「已公開表態參選」人選

邱建富表示，這次的「類初選」，將會採用「對比式民調」，他認為應該比的是「已公開表態參選」的人選，這樣才能真實反映民意，才會讓民調更加真實與合理，也不會引發爭議。

陳素月建議 加做互比式民調

陳素月則指出，「對比式」民調要納入國民黨可能對手部分，四人欠缺共識，因為遲遲不表態的人選是否要納入，黨中央認為可以再討論。而她建議應該再加做「互比式」民調，也就是同黨對手的民調，才能真正選出最有實力的人，黨中央也納入討論。

黃秀芳盼儘早提名 利於備戰

黃秀芳強調，她三年前曾被徵召參選彰化縣長，這次爭取黨內提名，主要是很多人鼓勵她「再選一次」，上次因為提名時間太匆促，準備時間不足，這次希望選舉對策委員會能夠儘早提名，才能有充分時間布局與打選戰。

林世賢拚產業變身 擺脫低薪

林世賢表示，他是端出完整縣政白皮書的人，也是唯一提出產業政策的人選，彰化縣身為百萬人口大縣，目前最重要的就是「擺脫低薪」，才能翻轉彰化。因此，他努力打造「彰化隊」，要帶領有實力的傳統產業「彎道超車」，搭上具有高度發展趨勢產業的產業鏈，借助新竹變成科技城的經驗，把傳產彰化變身為潮流產業基地，用高薪的就業留下在地青年，也吸引優秀人才移居彰化。

