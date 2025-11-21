高雄新濱營區明開放參觀》AAV7掃雷裝甲車 民眾將可近距離接觸

銳鴛無人機（記者廖振輝攝）

國軍高雄新濱營區廿二日向全體國人開放參觀，國防部昨邀媒體團先行踩點，民眾當天除可近距離參觀國軍各式新式裝備，並聽取解說增進軍武裝備知識外，也可親身體驗坐上雙聯式刺針飛彈發射器、試扛總重約廿二公斤的標槍飛彈。

海軍安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，也安排讓民眾登上玉山軍艦及大武軍艦參觀，盼讓全民共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果 。

隨著國軍以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為建軍備戰原則，無人化載具成為顯學，海軍也展出「二〇二五台北國防展」倍受矚目的銳鴛、紅雀二型，以及監偵型、艦載監偵型，以及陸用監偵型無人機。另也將陳展M109特種作戰突擊艇、二〇機砲及四〇榴彈悍馬車等現役裝備，民眾也可實際體驗坐上雙聯型刺針飛彈、或是扛起標槍飛彈發射器感受以四倍鏡追瞄的視野。

值得注意的是，配置掃雷套件MK151 Mod1的AAV7裝甲車，也將開放與民眾近距離接觸，陸戰隊登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢說明，配置掃雷套件後的裝甲車是兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。

蘇軒漢指出，此掃雷套件為模組化系統，全套淨重約一三六八公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成。他解釋說，傳統掃雷車是將地雷「鏟」出，而此套件則是以三發火箭，每發牽引射出一串有如「香腸串」的合計七百塊、單塊一公斤重的C4炸藥，並以遠端導爆開路。

蘇表示，此型掃雷車滿載時可直接開闢一至三道寬十四公尺、長一百公尺的通道；目前國軍已有實彈演訓經驗，但因炸藥威力驚人，對民眾影響相對較大。

AAV7裝甲車（記者廖振輝攝）

