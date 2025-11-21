柏林安全會議演說 吳志中︰台歐共同抵禦威權

外交部次長吳志中19日出席柏林安全會議演說，呼籲台歐共同抵禦威權勢力認知戰、資安攻擊等威脅。 （中央社）

正在歐洲訪問的外交部次長吳志中當地時間十九日應邀出席第廿四屆「柏林安全會議」，發表「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」專題演說。他呼籲台歐雙方共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，合作確保供應鏈安全與社會韌性。

吳志中表示，中國、俄羅斯、伊朗及北韓正藉機加強合作，形成威權聯盟，威脅自由貿易與民主制度，威權勢力的擴張橫跨印太與歐洲，顯示兩區域命運緊密相連；印太安全與歐洲和平不可分割，若民主國家在威權威脅前退縮，將導致「強權即公理」的局面，為維持穩定，各國應以實力建立嚇阻，並在軍事、供應鏈及社會層面培養韌性。

請繼續往下閱讀...

各國應建立嚇阻 培養韌性

吳強調，台灣位居第一島鏈要衝，是區域安全的重要基石，更是全球科技供應鏈不可或缺的核心，台灣生產全球約七成半導體、九成五以上先進製程晶片，以及幾乎所有高階AI加速器晶片，是全球數位經濟的「穩定支柱」，台海若爆發危機，不僅將重創印太安全，更將使全球科技供應鏈中斷，引發二戰以來最嚴重的經濟與地緣政治衝擊。

吳志中也肯定歐洲近年對台的高度關注，包括歐盟近期於多個場合強調台海和平穩定攸關歐洲的直接利益，部分歐洲國家的海軍艦艇已多次通過台海或至印太參與聯合演訓，在過去四個月，部分歐洲國家已在印太區域內舉行逾十五場大型軍演，顯示歐洲與印太安全正加速連結。

吳也指出，台歐雙方可設法共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，合作確保供應鏈安全與社會韌性。

吳志中呼籲，前人從戰爭廢墟中重建文明，今天這份責任落在我們肩上，當歷史再次來到十字路口，台灣選擇捍衛民主、強化韌性，並為全球穩定做出貢獻，歐洲也必須作出選擇，忽視台灣，將削弱歐洲自身世代捍衛的安全與價值，台歐唯有攜手合作，才能維護現狀，並共同打造科技服務人類、以信任建立繁榮，以及自由、民主與人權永不落日的世界。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法