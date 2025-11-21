COP30高階會議 6友邦發言挺台參與

聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會正在巴西貝倫舉行。（法新社）

巴拉圭「國家聲明」支持我國

聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（UNFCCC COP30）十一月十日至廿一日在巴西貝倫舉行，外交部指出，共有六個友邦在高階會議為我執言，巴拉圭也以「國家聲明」書面方式支持我國參與國際氣候治理機制。

台灣潔淨能源技術 可貢獻國際

馬紹爾群島總統特助暨環境部長劉克強發言感謝，強調曾協助他們國家的如台灣，應參與這項機制，共同對抗氣候變遷。

海地環境部總司長菲利普呼籲，透過多邊架構從事國際合作不僅有助重建信任，也可向世人展現唯有包容性的集體行動，才能促成不遺漏任何一方的轉型，因此海地重申支持台灣以實際且具建設性的方式參與UNFCCC發起的世界氣候會議。

貝里斯永續發展、氣候變遷暨廢棄物管理部長賀蘭多表示，台灣的潔淨能源創新技術及其對易受氣候影響脆弱國家的支持，是國際社會不可忽視的貢獻，台灣響應巴西所提「全球集體倡議」，更彰顯其與世界協同行動，落實巴黎協定邁向淨零未來的決心與承諾。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克重申，全力支持中華民國（台灣）有意義參與在UNFCCC架構下的技術、專家及合作機制，氣候變遷無國界之分。

瓜地馬拉自然資源及氣候變遷次長卡斯特亞諾斯強調，台灣政府作為合作夥伴的寶貴貢獻，台灣在碳定價、減量及調適等方案具領先地位，展現台灣對淨零碳排目標的堅定承諾。

聖露西亞教育及永續發展暨創新技職部次長寶琳指出，任何人都無法免除於氣候變遷的影響，UNFCCC及巴黎協定等國際機制不應排除台灣，呼籲所有國家按COP30 「全球共作」精神支持台灣的參與。

