陸委會︰無論國籍法怎麼修 須維持單一效忠

中國籍配偶、花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華因未放棄中國籍，被鄉公所解職引發討論。對此，立法院國民黨團擬修「國籍法」，規範中配參政權不受此法規範，盼為中配解套。陸委會昨強調，無論「國籍法」怎麼修，維持單一效忠是很核心且必須處理的問題。

怠於辦理5位中籍村里長解職 內政部已將地方函送監院查處

內政部昨也指出，查出五名村里長具中國國籍，去函主管機關區公所要求辦理解職，包含花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、台北市松山區公所、新北市土城區公所、中和區公所。民政司副司長簡鈺珒說，自去年十一月發文後，鄉鎮市公所怠於辦理解職，地方政府也沒有盡到指揮監督的責任，今年五月已依法函送監察院查處。

陸委會主委邱垂正表示，「國籍法」的適用陸委會尊重內政部的解釋，且該法並非針對中配，國際間不容許放棄國籍的國家也不少，包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等，都不容許他們的國民放棄國籍。

邱垂正強調，民選公職禁止有雙重國籍是所有國人必須遵守的法律義務，至於「國籍法」放棄國籍證明有無彈性空間、修法的必要，尊重內政部解釋。

陸委會副主委梁文傑則說，「國籍法」爭議源於「兩岸人民關係條例」給予中配參選權，但「國籍法」又規定任何人當選公職後，必須於就職後一年內放棄外國籍，據內政部解釋，中華民國以外的國籍都是外國籍。

梁文傑強調，「國籍法」第廿條的核心是效忠，若同時擁有兩個國籍，不管是效忠兩個國家、兩個政治實體或兩個政府，都會產生矛盾，不管「國籍法」怎麼修法，維持單一效忠是很核心的問題。

內政部次長吳堂安強調，兩岸條例明定，本條例未規定者，適用其他有關法令之規定，公職人員之任用當然依照「國籍法」規定，並無修法空間與必要。

吳堂安說，擔任中華民國公職必然負有忠誠義務，過去多起訴願案例中也清楚指出，若一個人同時擁有中華民國與其他國家的國籍，將涉及忠誠義務衝突問題。「國籍法」第廿條明確規定，取得中華民國國籍者，須於一年內完成喪失原有外國國籍的證明，「立法上並沒有模糊、也沒有解釋的空間。」

