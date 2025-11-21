民進黨團︰藍營助中滲透台灣民主選舉

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤（記者田裕華攝）

吳思瑤︰國籍法規範所有外國人 不只中國

花蓮學田村中配村長鄧萬華因未放棄中國籍，被鄉公所解職引發討論，立法院國民黨團表示將提案修法，明定中配參政權不受「國籍法」規範。民進黨立委昨批評說，中國想方設法滲透進台灣民主選舉，國民黨不應協助中共滲透台灣民主選舉。

民進黨政策會執行長吳思瑤指出，中配六年改四年入籍，已經引發高度爭議撻伐，現在又食髓知味、將腦筋動到「國籍法」，社會民意自然會予以反制。中國人要參選台灣公職，只要符合「國籍法」規定、擁有台灣的國籍，當然沒有問題，因為「國籍法」適用所有在台灣的外國人士，而非只針對中國。

吳思瑤批評，中國想方設法滲透進台灣民主選舉，國民黨卻再次鬆綁中國人參政，這當然是惡法，呼籲國民黨自制，讓中國人的權益高於其他外國人，公平正義何在？台灣人不會接受。

駁「賴欺負中配」指控 鍾佳濱反批國民黨雙標

對於國民黨指，是「兩岸人民關係條例」規範中國籍配偶、而非「國籍法」，民進黨違憲打壓，賴清德總統「欺負小陸配」 民進黨團幹事長鍾佳濱受訪反駁說，如果稱賴總統欺負小中配，請問國民黨，國民黨主席可以去拜叛將，但對於具有中配身分的黨員卻不能喊統一，代表國民黨是典型的雙標。

鍾佳濱表示，各界可以理解，不能喊統一、不應該表現要統一，這是台灣的主流民意，而國民黨開鍘喊統一的黨員，卻容許國民黨主席去拜中華民國的叛將，這樣的雙標讓人難以理解。鍾質疑，國民黨到底用什麼標準來自我要求，更不要說拿這個標準去要求內政部，或是要求其他的行政部門。

