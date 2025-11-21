國民黨團提修法 中配參政「不受國籍法規範」

國民黨立院黨團昨召開記者會，說明將提「國籍法」修法，訂定中配參政權不受國籍法規範。（記者田裕華攝）

傅崐萁︰中配參政資格 依憲法、兩岸條例

原任花蓮縣富里鄉學田村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分，內政部認為地方政府應依法辦理。立法院國民黨團昨召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，黨團書記長羅智強表示，為保障陸配參政權，國民黨團將提出「國籍法」修法，直接訂定「陸配參政權不受國籍法規範」。

羅智強︰大陸地區人民 和外國就是不同的概念

國民黨團總召傅崐萁表示，這些陸配基層村里長都是依照「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」第廿一條規定，入籍滿十年後就有參政資格，但內政部長劉世芳扭曲條文解釋，以「國籍法」的位階否定憲法層次，賴清德總統用大砲打小鳥，欺負基層陸配，實在是令人髮指，國民黨團會針對「國籍法」相關漏洞、缺失，補正完成。

羅智強指出，大法官會議解釋指出，大陸地區相關規定是「兩岸人民關係條例」來規範，大陸地區人民和外國就是不同的概念，不能混為一談；我國很多法律也直接把外國人和大陸地區人民做區別的規範，包括民進黨修的「國家安全法」第二條，就明確區分外國和大陸地區，「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」、「新住民基本法」、「公民投票法」、「就業保險法」，林林種種的法律都明確規範外國人民和大陸地區人民，就是告訴大家，陸配的規範是源於「兩岸人民關係條例」，不是「國籍法」。

羅強調，過去不管是前總統陳水扁、馬英九，乃至於蔡英文都是按照兩岸條例，從來沒有用國籍法打壓陸配。雖然按照我國法律規定根本不適用「國籍法」，可是民進黨就硬是要以國籍法打壓陸配。國民黨團為保障弱勢、保障陸配的合法參政權，會提出「國籍法」的修法，訂定防小人條款，直接規範「陸配參政權不受國籍法規範」，看沈伯洋、賴清德怎麼拗。

