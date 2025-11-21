為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院通過院版財劃法 挹注地方逾1.2兆創新高

    2025/11/21 05:30 記者謝君臨／台北報導
    行政院院會昨通過「財政收支劃分法修正草案」，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元。（行政院提供）

    行政院院會昨通過「財政收支劃分法修正草案」，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元。（行政院提供）

    行政院院會昨通過「財政收支劃分法修正草案」，財政部國庫署長陳柏誠在院會後記者會上表示，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模拉到一兆二〇〇二億元，比藍白去年十二月通過的「新版財劃法」一兆一六八三億元更高，盼達成五大目標，包括使國民生活品質更均衡、垂直（錢權）分配更合理、水平（城鄉）分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

    比藍白1.1兆高 解決公式錯誤3問題

    在藍白立委主導下，立法院去年十二月廿日三讀通過財劃法修正案，卻因公式計算錯誤等問題，造成三四五億元統籌分配款無法發放等問題。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於本月十四日立法院三讀通過「再修版財劃法」。

    陳柏誠昨於行政院記者會指出，藍白「再修版財劃法」不但未修正過去法條公式錯誤、垂直（錢權）分配不合理、水平（城鄉）分配不平均三大問題，反而造成更嚴重的五大問題，包括：迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高；沒有反映地方財政能力，影響地方補助規模；城鄉差距只會更大，不會更小；富者更富，弱勢難以翻轉；地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源。

    陳柏誠表示，為縮小地方歧見，凝聚修法共識，中央六度邀集地方會商，就統籌稅款分配公式濃縮出十個建議指標。

    財政部指出，「院版財劃法」在垂直（錢權）分配部分，經行政院就事權及支出權責通盤檢討後，規劃擴大中央統籌稅款規模，並合理調整一般性補助款規模，使得地方財源增加的同時，也兼顧中央財政穩健，有能力提供更多計畫型補助款額度，包含支持軌道等重大公共建設，使民眾生活品質更加提升。

    財政部續指，在水平（城鄉）分配部分，經參酌各方意見，規劃直轄市及縣市按同一公式分配，優先滿足地方政府基本財政收支差額，並搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配的統籌稅款、一般性補助款合計數不低於今年度的獲配及補助水準。修法後，整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更為合理。

