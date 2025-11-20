許信良《天命》新書發表 吳伯雄、朱立倫 跨黨派站台

前民進黨主席許信良（右）舉辦《天命》新書發表會，與前國民黨主席吳伯雄（左）、朱立倫（中）及前桃園縣長吳志揚（後排）一同合影。（記者田裕華攝）

前民進黨主席許信良昨舉辦桃園中壢事件四十八週年紀念暨《天命》上冊新書發表會，曾任桃園縣長前國民黨主席吳伯雄、朱立倫皆應邀與會。

紀念中壢事件48週年

許信良表示，四十八年前的今天發生中壢事件，讓台灣不可阻擋地走向民主；民主政治基本精神就是社會各種不同利益，透過不同政黨互相折衝、妥協，現在民主政治最難克服的困難是，主要政黨都把「絕不妥協」的信仰當作國家基本立場。

吳伯雄打趣說，若一年多前讓許信良做決策，大概不會發起罷免運動；如果他做決策，大概也不會發起反罷免，「搞得好慘喔」，同樣鄰居互相怒視，「吃飽太閒」。

朱立倫回憶，四十八年前他是建國中學高二的學生，曾自願擔任許信良的助選員到處拉票，甚至在班刊寫了一篇桃園縣長的評析文章，把輔選到中壢做票事件寫出來，他為此還被叫到訓導處；他笑稱「如果我被記了大過，我可能已經當過民進黨主席了。」

