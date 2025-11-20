民進黨推陳品安選苗縣長 挑戰鍾東錦

民進黨選對會昨天拍板，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長。（圖：陳品安提供）

民進黨選對會昨天拍板，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，挑戰尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，待廿六日中執會確認後完成提名。

鍾東錦表示，他尊重民進黨提名，並認陳品安是可敬對手，但不論對手是誰？選舉就是要爭取選民的認同，他現在身為苗栗縣長，著眼「要跟自己比」，縣政推動更努力、更仔細，讓苗栗縣持續前行，縣民安居樂業，幸福有感。

總統兼民進黨主席賴清德總統昨在選對會前與陳品安會面。賴清德讚許肯定陳品安「年輕、專業又沒有負評」，是優秀的人選，期許她在此次地方選舉，帶領綠營於鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉中開疆闢土。因苗栗縣是綠營從未曾執政過的縣市，是民進黨「艱困中的艱困選區」，陳品安也向黨中央提出與無黨、友黨同理念者聯盟合作的建議，也獲黨中央同意。

陳品安表示，將全力以赴，並尋求無黨及友黨同理念者聯盟合作，讓苗栗開出民主花朵。

陳品安是台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。二〇一八年初試啼聲參選通苑選區縣議員，二〇二二年選舉第一高票連任。

