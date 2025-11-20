為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨推陳品安選苗縣長 挑戰鍾東錦

    2025/11/20 05:30 記者陳政宇、彭健禮／綜合報導
    民進黨選對會昨天拍板，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長。（圖：陳品安提供）

    民進黨選對會昨天拍板，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長。（圖：陳品安提供）

    民進黨選對會昨天拍板，建議徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，挑戰尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，待廿六日中執會確認後完成提名。

    鍾東錦表示，他尊重民進黨提名，並認陳品安是可敬對手，但不論對手是誰？選舉就是要爭取選民的認同，他現在身為苗栗縣長，著眼「要跟自己比」，縣政推動更努力、更仔細，讓苗栗縣持續前行，縣民安居樂業，幸福有感。

    總統兼民進黨主席賴清德總統昨在選對會前與陳品安會面。賴清德讚許肯定陳品安「年輕、專業又沒有負評」，是優秀的人選，期許她在此次地方選舉，帶領綠營於鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉中開疆闢土。因苗栗縣是綠營從未曾執政過的縣市，是民進黨「艱困中的艱困選區」，陳品安也向黨中央提出與無黨、友黨同理念者聯盟合作的建議，也獲黨中央同意。

    陳品安表示，將全力以赴，並尋求無黨及友黨同理念者聯盟合作，讓苗栗開出民主花朵。

    陳品安是台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。二〇一八年初試啼聲參選通苑選區縣議員，二〇二二年選舉第一高票連任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播