    政治

    何鷹鹭申訴 喊參選中央委員到底

    2025/11/20 05:30 記者林欣漢、施曉光／台北報導
    何鷹鹭被國民黨考紀會宣布違紀停職處分，昨赴國民黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議。（記者張嘉明攝）

    國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，十八日被國民黨考紀會宣布違紀停職處分。何鷹鹭昨赴國民黨中央提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議。何受訪強調，她會繼續參選中央委員、中常委。

    中常會通過申訴 回考紀會再議

    國民黨考紀會主委張雅屏表示，何依黨員黨紀處分規程規定提申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議，申訴階段停止處分。

    何鷹鹭受訪坦承，她有講「支持兩岸統一」、「早日回到祖國懷抱」，因為兩岸本來就是一家人，要團結、和平相處，不是她希望中國用武力打台灣。她沒有講清楚，因為她是從「祖國大陸」過來，受的教育是「祖國」的，現在則是中華民國的合法公民，但不能拋棄、不熱愛「祖國」。

    何表示，她有言論自由，從未主張中國武力解決台灣問題，只有主張兩岸和平，況且過去中共領導人毛澤東教導她們「為人民服務」，這個宗旨沒有錯，應在台灣被發揚光大。

    她質疑，如果有違反黨紀問題，應該是在中常會上提案討論通過，並經黨主席同意後，才能送考紀會處理，而且她被停職處分，應該是內部問題，應該先做內部處理，為何在第一時間就發布新聞，「這是什麼意思？我不服！」她一定要參選中央委員、中常委，繼續為在台四十萬中配發聲、為姊妹爭取權利。

