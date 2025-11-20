為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日Shoot》中常委促統祭黨紀 鄭麗文拜共諜不敢動？ 吳思瑤批國民黨：只准主席媚共 不准常委舔中

    2025/11/20 05:30 記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導
    國民黨對黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，並無任何動作。對此，民進黨立委吳思瑤痛批「只准主席媚共、不准常委舔中」。（資料照）

    國民黨對黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，並無任何動作。對此，民進黨立委吳思瑤痛批「只准主席媚共、不准常委舔中」。（資料照）

    國民黨中常委何鷹鹭近日拍抖音影片高調主張「兩岸統一」，國民黨考紀會通過停止黨職處分，但對黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，並無任何動作。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批「只准主席媚共、不准常委舔中」，企圖抓小放大，掩護幕後「大魔王」鄭麗文祭拜吳石、主張「我們都是中國人」、支持「九二共識」、「一個中國」路線，來欺騙社會大眾。

    抓小放大 掩護幕後「大魔王」

    「這個標準很有問題，這當然是雙標！」吳思瑤批評，何鷹鹭無視台灣主權，所言不見容於台灣社會，但國民黨這種操作更有可議之處，拿中常委開刀、抓小放大，企圖魚目混珠、轉移焦點，塘塞、欺騙社會說：「你看我國民黨是會處理媚共言論喔。」藉此掩護幕後的「大魔王」鄭麗文。

    吳思瑤說，雖然主流民意不認同這種言論，但那畢竟是常委自己的言論，而鄭麗文是掌管國民黨最有權力的人，主宰了國民黨的路線、方向、兩岸政策的態度，鄭更是支持「一國兩區」、「都是中國人」、「九二共識」、「一中原則」等，「到底誰對於台灣的迫害比較大？當然是擁有最大權力的鄭麗文。」

    她批評，鄭麗文是不折不扣的親中媚共，支持「一個中國」、「一國兩區」，這才是國民黨要去面對台灣真正民意的部分，不要以為台灣社會都是三歲小孩，開鍘何鷹鹭意圖美化、掩飾鄭麗文領導的國民黨越來越傾中的行為，社會不會上當。

    民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨的黨紀如何運用，是其內部的事，但外部看來，似乎是國民黨考紀會不敢稍加干涉黨主席言行，卻順應台灣民意主流開鍘中常委，認為鼓吹統一的言論不受歡迎，這有殺雞儆猴的意味，但所為恐怕會被質疑是雙標。

    高雄大學教授、台灣社社長翁銘章受訪表示，國民黨是在表演給大家看，警告下面不要玩得太過火。不然鄭麗文去祭拜吳石，按照這個標準也應該送考紀會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播