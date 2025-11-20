自由日日Shoot》中常委促統祭黨紀 鄭麗文拜共諜不敢動？ 吳思瑤批國民黨：只准主席媚共 不准常委舔中

國民黨對黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，並無任何動作。對此，民進黨立委吳思瑤痛批「只准主席媚共、不准常委舔中」。（資料照）

國民黨中常委何鷹鹭近日拍抖音影片高調主張「兩岸統一」，國民黨考紀會通過停止黨職處分，但對黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石，並無任何動作。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批「只准主席媚共、不准常委舔中」，企圖抓小放大，掩護幕後「大魔王」鄭麗文祭拜吳石、主張「我們都是中國人」、支持「九二共識」、「一個中國」路線，來欺騙社會大眾。

抓小放大 掩護幕後「大魔王」

「這個標準很有問題，這當然是雙標！」吳思瑤批評，何鷹鹭無視台灣主權，所言不見容於台灣社會，但國民黨這種操作更有可議之處，拿中常委開刀、抓小放大，企圖魚目混珠、轉移焦點，塘塞、欺騙社會說：「你看我國民黨是會處理媚共言論喔。」藉此掩護幕後的「大魔王」鄭麗文。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，雖然主流民意不認同這種言論，但那畢竟是常委自己的言論，而鄭麗文是掌管國民黨最有權力的人，主宰了國民黨的路線、方向、兩岸政策的態度，鄭更是支持「一國兩區」、「都是中國人」、「九二共識」、「一中原則」等，「到底誰對於台灣的迫害比較大？當然是擁有最大權力的鄭麗文。」

她批評，鄭麗文是不折不扣的親中媚共，支持「一個中國」、「一國兩區」，這才是國民黨要去面對台灣真正民意的部分，不要以為台灣社會都是三歲小孩，開鍘何鷹鹭意圖美化、掩飾鄭麗文領導的國民黨越來越傾中的行為，社會不會上當。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨的黨紀如何運用，是其內部的事，但外部看來，似乎是國民黨考紀會不敢稍加干涉黨主席言行，卻順應台灣民意主流開鍘中常委，認為鼓吹統一的言論不受歡迎，這有殺雞儆猴的意味，但所為恐怕會被質疑是雙標。

高雄大學教授、台灣社社長翁銘章受訪表示，國民黨是在表演給大家看，警告下面不要玩得太過火。不然鄭麗文去祭拜吳石，按照這個標準也應該送考紀會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法