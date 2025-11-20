黃爆被鼓勵「新北市長選到底」 蘇巧慧打臉：從未希望誰選到底

民眾黨主席黃國昌爆被鼓勵「新北市長選到底」，民進黨立委蘇巧慧打臉稱「從未透過任何管道希望誰能選到底」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」昨登場，針對新北市長選舉合作，黃國昌聲稱，選新北市長是希望讓自己成為更好的選擇，但若有更好的人，民眾黨當然願意支持，過程中民進黨一定會見縫插針，像民進黨立委蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持他。

蘇巧慧回應說，她向來是做好準備面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」，任何希望尋求機會的人，她都給予尊重跟祝福。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，蘇巧慧這樣講，他心裡難道會不明白？但還是要回到初衷，如果他有機會代表在野聯盟，一定全力以赴使命必達，「若男主角不是我，千萬不要擔心我會扯後腿、袖手旁觀，我會跳到第一線用最大力量輔選！」

鄭麗文：破壞藍白合作 家規處理

針對媒體詢問，若破壞藍白合作是黨內的人，是否會有黨紀處分？鄭麗文直言，兩黨都有自己的黨章、紀律，該怎麼辦就怎麼辦，非要祭出黨紀的情況包含，惡意破壞、願賭不服輸、自己不是最佳人選卻不惜破局也要參選到底等，希望過程一切順利圓滿，但必要的時候再用各黨的家規處理。

至於未來藍白共推動人選的民主機制，是否就是比民調？國民黨有沒有禮讓的問題？鄭麗文則說，如果特定選區兩黨都有有意願且優秀的人選，相信民調一定是不可或缺的工具，至於要如何進行，還要等未來兩黨產生具體提名作業並就各縣市狀況討論後，才會有具體的答案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法