美退將示警 已開發國家中「台灣電網最脆弱」

美國退役海軍少將蒙哥馬利昨在「能源獨立與國家韌性論壇」指出，「台灣有已開發國家中最脆弱的電網」，只要中國以各種管道成功攔截運載能源的船隻，台灣就可能面臨電網停擺的窘境。（資料照）

中國若封鎖台灣 將危及全球經濟

中國不斷對台施以灰色地帶襲擾，台灣的能源韌性能否抵禦中國威脅，引起各界關注。美國退役海軍少將蒙哥馬利昨在「能源獨立與國家韌性論壇」指出，「台灣有已開發國家中最脆弱的電網」，只要中國以各種管道成功攔截運載能源的船隻，台灣就可能面臨電網停擺的窘境，若中國試圖封鎖台灣電網，對台造成斷電危機，台灣甚至全球經濟都將面臨挑戰。

蒙哥馬利指出，當兩岸發生衝突時，中國可能會瞄準台灣的金融、通訊、能源三大面向，當中重點將會放在能源；台灣有多達九十五％能源仰賴進口，其中近五成能源為液化天然氣，而液化天然氣需要由卡達、澳洲、美國等少數國家經海運進口，他沒有看過任何島國像台灣一樣如此依賴外部能源。

請繼續往下閱讀...

蒙哥馬利示警，由於天然氣運輸需要航經複雜的航道咽喉點，且大部分會航經台灣海峽，中國可能運用外交手段施壓卡達等國對台禁運，也有可能攔截行經台灣海峽的船隻，台灣每年靠岸的運載能源船隻約有三五〇艘，中國若能攔下其中十至十五艘，台灣就可能面臨天然氣完全耗盡、電網停擺的窘境。

天然氣運輸安全航道 至關重要

蒙哥馬利認為，台灣有已開發國家中最脆弱的電網，台灣電網使用率相當高，目前約為七十五％是因為過去三十年間的製造業爆炸性成長，且當年國家領導人未能做好妥善能源規劃，他指出，若中國試圖封鎖台灣電網，對台造成斷電危機，台灣甚至全球經濟都將面臨挑戰。

蒙哥馬利表示，認知到中國政府能源封鎖的可能性相當重要，美國可以開始提供協助，例如派遣海軍護送天然氣船等，也可以與台灣建立海上資訊共享中心，創建天然氣運輸航道，他認為，台美日都應致力於台灣的經濟及能源活力。

德國在台協會處長狄嘉信表示，經濟體依賴化石燃料會面臨極大的問題，他舉德國為例，德國過往高度仰賴俄羅斯販售的能源，因此在烏俄戰爭爆發後，半數能源進口被俄羅斯切斷，導致能源價格大幅上漲，德國不希望重蹈覆轍。

狄嘉信認為，唯一的解決方式就是離開化石燃料，達到「能源獨立」。他指出，核能與再生能源在德國都被稱為「自由能源」，不需要仰賴他們的慷慨，以期達成德國二〇三五年碳中和的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法