    政治

    美國會點名 共軍076攻擊艦、殲-35…侵台要角

    2025/11/20 05:30 記者涂鉅旻、吳哲宇／台北報導
    美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會發布年度報告，指出共軍「076型」兩棲攻擊艦、「殲-35」戰機，可能用於入侵台灣行動中。（美聯社檔案照）

    美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會十八日發布年度報告，點出中國對台灣的諸多威脅，其中提及，中國持續加強軍事能力，應對潛在的入侵台灣行動，包括「076型」兩棲攻擊艦、「殲-35」戰機，還是中國實驗性的伸縮橋梁串接登陸艇，以及民兵單位的改革，都可能用於對我國的潛在衝突當中。

    對於中國攻台時間表，報告探究了二〇二七、二〇三五及二〇四九年三個時間點，並傾向於中國可能在二〇四九年、建國一百周年前，完成對台灣「統一」工作。

    美中經濟暨安全檢討委員會是美國國會的下轄單位，其最新公布的年度報告內容陳述，中國已加強軍事實力因應潛在的入侵台灣行動，除了在台灣附近未間斷的軍事活動外，中國解放軍也在軍事裝備、作戰準備上取得進展，應對潛在的兩棲入侵台灣行動。

    這份報告列舉，中國除了研製新的自動化登陸艇，可以克服兩棲入侵台灣後的後勤挑戰外，還在今年三月演習時，驗證三艘新型登陸艇透過伸縮橋梁串接，形成一道長二七〇〇英尺（約八二二公尺）的移動式碼頭，一天可以卸載數百輛裝甲車。

    報告也提到，中國解放軍去年十二月公開展示新款「076型」兩棲攻擊艦，被譽為世界最大的兩棲攻擊艦艇與首艘無人機航艦，可搭載戰機、直升機與無人機，對於更快速地入侵台灣有所幫助。

    另外，中國去年十一月公開展示第五代匿蹤戰機「殲-35A」，分析家認為，這型戰機將會在台灣東海岸活動，協助兩棲登陸作戰，或在中國試圖封鎖台灣時，執行禁航區相關任務。

    報告建言，國會應指示戰爭部及印太司令部，分別以機密和非機密形式定期報告評估美國是否有遵守《台灣關係法》的承諾。該評估必須包括美國應對台灣突發事件的能力、美國應對中國針對台灣各式脅迫的能力，以及美國同時應對北韓、伊朗和俄羅斯等其他地區戰爭時遵守《台灣關係法》的能力。

    委員會也建議國會，應指示國務院與台灣合作，啟動非軍事的軍售（FMS），以強化美軍在台周邊的部署，可基於美菲「加強國防合作協議」（EDCA）等現有措施進行，台灣也能透過資助周邊國家保障自身安全。

