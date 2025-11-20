蕭美琴：中俄聯手打混合戰 威脅民主

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪昨天播出，蕭直指俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，在心理戰、混合式滲透、干預民主制度、假消息等認知作戰都呈現高度共通性，民主國家不能再坐視不理。（圖擷取自YouTube）

鄭麗文稱普廷非獨裁者 蕭：完全不認同

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪昨天播出，蕭直指俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，在心理戰、混合式滲透、干預民主制度、假消息等認知作戰都呈現高度共通性，民主國家不能再坐視不理，應共同面對挑戰；蕭也明確表達，執政黨完全不認同國民黨主席鄭麗文日前公開說的「普廷不是獨裁者」。

賴：中國恐藉AI模型滲透 國人提高警覺

對於生成式人工智慧（AI）浪潮崛起，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天示警，經國安單位抽測，發現中國恐藉由AI模型危害台灣的民主社會和國家安全，呼籲國人與企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式以降低風險。

蕭美琴表示，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到威權國家的合作跡象，不僅中國、俄羅斯，也包括北韓。威權國家正在共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。社群媒體出現大量的假新聞和操作不實訊息，也呈現高度共通性，正因為他們共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

蕭也提到，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對挑戰，無人機領域或國防產業可能是非常重要的合作領域，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴，民主國家之間須有可信賴且可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件，期待在這方面與立陶宛合作，許多台灣與立陶宛的公司已就此進行非常具體的討論。

蕭美琴昨也在總統府接見二〇二二年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克」，對其長期維護烏克蘭人權的努力與貢獻表達敬意。蕭強調，隨著威權政權結盟，民主陣營更應互相幫助支持、分享經驗，共同強化抵抗侵略的力量。

