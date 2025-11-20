為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍版財劃法狠挖錢 排擠國防預算

    2025/11/20 05:30 記者劉宛琳、李文馨／台北報導
    財政部長莊翠雲昨在立法院答詢表示，國民黨團修正的財劃法和即將執行的特別預算，將會排擠台版神盾艦等國防預算。圖為海軍過去公佈的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）

    行政院今天將公佈院版的「財劃法修正草案」，財政部長莊翠雲昨在立法院表示，中央統籌分配稅款的規模，會比一一四年擴大，新版本通過的規模不會比今年的一兆一千億元小。民進黨立委郭國文質詢問及，國民黨團修正的財劃法和即將執行的特別預算，是否會排擠到明年台灣神盾艦的國防預算，莊翠雲直言，當然會受影響。

    立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會昨召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。朝野立委質詢聚焦財劃法修法議題。

    立委憂台版神盾艦預算 財長：當然會受影響

    郭國文質詢指出，國民黨團修正的財劃法和三個明年要執行的特別預算，是否會排擠到明年台灣神盾艦的國防預算，莊翠雲表示，當然會受影響。郭追問，如果朝野無法溝通，財政部後續有沒有可能採取「行政抵抗權」？莊表示，行政院長會和立法院協商，我們會更積極提出院版的財劃法。

    國民黨立委賴士葆質詢指出，政院版的統籌分配稅款是不是比去年國民黨版修正的四一〇〇億元還多？莊表示，「中央統籌分配稅款的規模，會比一一四年擴大」，垂直分配會做合宜的下放，事權也要做調整。

    莊翠雲說，根據去年底立法院三讀修正通過的財劃法，明年度中央總體釋出一兆一六八三億元，其中，中央統籌分配稅款八八七四多億元，還有一般性補助款、計畫型補助款，新版通過的規模不會比今年的一兆一千億元小。

    民進黨立委吳秉叡質詢表示，藍白財劃法修法叫中央違法編列預算，主計總處要有心理準備，今年的總預算案不會審了！否則就將總預算灌水，把幾千億元的債加進來給後面的人背；主計長陳淑姿強調，「這種虛胖的事情我們不能做」。吳則問，左也違法、右也違法，你要怎麼辦？陳淑姿表示，這部分要循救濟的程序來救濟，包含覆議和釋憲。

