美參院通過法案 解除美台交往限制

美國聯邦參議院昨天無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後正式生效。 （中央社檔案照）

要求國務院定期檢視、更新相關規範 待川普簽署生效

美國聯邦參議院十八日無異議通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後即正式生效。

根據中央社報導，「台灣保證實施法案」是由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）等人，在今年二月共同提出，五月經眾議院無異議通過。

打破國務院「紅線」 深化美台互動

報導指出，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破美台斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。美國現行法律要求國務院就「對台交往準則」進行一次性審查，並向國會報告審查結果。根據這項法案，國務院必須在該準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告。

二〇二一年一月，時任美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬美台雙邊往來，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

鼓勵美國盟友 協助台灣鞏固邦交

「台灣保證實施法案」可說是二〇二〇年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）的強化版，要求國務院提交的評估報告，必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。法案指出，對台交往準則必須充分考量到台灣是民主夥伴，也是尊重普世人權及民主價值的自由開放社會。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，及有助於和平解決兩岸議題。

「台灣保證實施法案」曾在二〇二三年獲眾院高票通過，但於參議院止步。法案也鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

