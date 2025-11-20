為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣長「4搶1」 12月底前確定人選

    2025/11/20 05:30 記者陳政宇／台北報導

    備戰二〇二六彰化縣長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天邀集立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富協調，預計十二月三日確認民調方式，十二月十五日至十八日之間擇一天舉行民調，十二月底前拍板提名人選。

    針對民進黨彰化縣長提名，選對會決議循「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選，黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富皆已遞交參選意願書。民進黨選對會昨天下午由秘書長徐國勇與彰化協調小組成員，邀集四人協調，但歷經約一個半小時會議，皆無人退讓。

    12月中旬舉行民調

    據了解，由於藍白戰況尚未明朗，在協調會中，與會者對民調進行方式意見分歧，至於是要進行黨內人選的「互比式」民調、或是與他黨潛在對手的「對比式」民調，擬於十二月三日再決定。

    此外，昨天也拍板十二月十二日後全面禁止廣告宣傳，預定十五日到十八日其中一天執行民調，並綜合考量其他條件；十二月底前經中執會通過後，由民進黨主席賴清德徵召提名。

    民進黨二〇二六提名特別條例規定，如果協調無共識，由選對會依據選戰策略，經民調等綜合評估後，向主席提出一位適當人選的建議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播