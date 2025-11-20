民進黨彰化縣長「4搶1」 12月底前確定人選

備戰二〇二六彰化縣長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天邀集立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富協調，預計十二月三日確認民調方式，十二月十五日至十八日之間擇一天舉行民調，十二月底前拍板提名人選。

針對民進黨彰化縣長提名，選對會決議循「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選，黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富皆已遞交參選意願書。民進黨選對會昨天下午由秘書長徐國勇與彰化協調小組成員，邀集四人協調，但歷經約一個半小時會議，皆無人退讓。

12月中旬舉行民調

據了解，由於藍白戰況尚未明朗，在協調會中，與會者對民調進行方式意見分歧，至於是要進行黨內人選的「互比式」民調、或是與他黨潛在對手的「對比式」民調，擬於十二月三日再決定。

此外，昨天也拍板十二月十二日後全面禁止廣告宣傳，預定十五日到十八日其中一天執行民調，並綜合考量其他條件；十二月底前經中執會通過後，由民進黨主席賴清德徵召提名。

民進黨二〇二六提名特別條例規定，如果協調無共識，由選對會依據選戰策略，經民調等綜合評估後，向主席提出一位適當人選的建議。

