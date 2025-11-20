民進黨台中議員選舉提名32席 北屯區可望增為7席

民進黨台中市黨部十九日召開執委會，確定明年議員選舉提名席次，黨部主委許木桂指出，目前民進黨市議會共有廿四席，考量總統賴清德執政滿意度回溫，加上藍白亂修法令惹怨，及台中市諸多施政出包，民氣可用，拍板明年提名卅二席，拚議員席次擴展，預計明年三月登記、四月初選。

東南區可能5席減為4席

許木桂指出，台中市議員席次共六十五席，依台中市人口成長情況，各界預估明年台中人口最多的北屯區可望增一席，由本屆六席增為七席，東南區則可能由五席減一席變四席，因市府目前尚未公佈議員席次調整，考量賴總統施政滿意度回溫，加上藍白在立法院亂修各式法案，台中市政府近來又狀況百出，尤其近來爆發非洲豬瘟，市政府諸多防疫措施狀況百出，出包連連，趁民氣可用，昨天召開執委會敲定提名卅二席，原住民另由黨中央提名，盼能擴展現有廿四席版圖。

許木桂指出，其中除第三選區（大肚、烏日、龍井）、第六選區（西屯）、第十選區（中西區）、第十二選區（太平）、第十三選區（大里、霧峰）、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）等區，提名席次跟現任民進黨議員席次相同外，其餘各區均各增加提名一席；下屆可望增一席的北屯區，目前民進黨有兩席，提名三席力拚。

至於東南區雖盛傳會減一席，因市府未公布最後結果，加上民進黨曾在東南區創下三席紀錄，本屆雖僅有兩席，仍決定提名三席。

