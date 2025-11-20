對岸紅色通緝沈伯洋 立院外委會通過譴責中共案

中國全球通緝民進黨立委沈伯洋，立法院外交及國防委員會昨日通過提案，嚴厲譴責中共。（記者方瑋立翻攝）

中國聲稱我國民進黨立委沈伯洋觸犯「反分裂國家罪」，片面立案偵查及全球通緝，企圖以長臂管轄恐嚇我國人，立法院外交及國防委員會昨通過臨時提案，強調中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由接受憲法保障，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。

針對中國重慶公安對沈伯洋「立案偵查」，甚至聲稱可「全球通緝」的跨國鎮壓，民進黨團十四日曾建請立法院會作成決議，譴責中共惡行，經協調通過逕付二讀，交付黨團協商，但國民黨團書記長羅智強已揚言反對到底。

請繼續往下閱讀...

中共對我國人皆無管轄權

立院外委會昨由民進黨立委王定宇領銜臨時提出譴責案，同黨合計六位立委皆到齊，在野黨則僅有擔任會議主席的國民黨籍召委馬文君在場，全案獲無異議通過。案由指出，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。本委員會沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

王定宇說，此案基本原則是不容許中國以其政治目的、政治標準對台灣的任何一位國人進行長臂管轄、跨境鎮壓，中華人民共和國（對台）沒有司法管轄權，中華民國不歸其管轄，而在我國國家範圍內、自由世界中，不管任何主張皆受我國憲法所保護，中國無權以這種莫須有的理由對任何人進行這種政治動作。

綠委批藍白立委集體沉默

王定宇強調，意見不同一樣有權受國家及憲法的保護，「院會不做，我們委員會應該可以來做」，特別這次牽涉本委員會立委，因此提案呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起，贏得尊重，若以耍流氓手段，就「只有大，但沒有任何文明可言」，我們給予最嚴厲譴責。

立委林楚茵也強調，台灣具國家主權、國會主權，中國不能以政治目的羅織罪名、越界干預，這是朝野應共同堅守的底線，但是立法院長韓國瑜及藍白立委，面對中共介入台灣立法權，至今仍「集體沉默」，她質疑這是逃避、妥協，還是已成中共在台「協力者」？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法