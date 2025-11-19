百貨商圈塞車 台中議員促設地下連通道

西屯區百貨商圈每逢假日或週年慶檔期，周邊主要幹道幾乎都陷入壅塞，導致車流回堵、路口打結。 （記者廖耀東攝）

盧秀燕︰請都發、建設及交通局評估可行性

台中西屯區包括台中新光三越及大遠百的百貨商圈，每逢假日或週年慶就塞車嚴重，近來市府雖祭出「禁排令」，禁止百貨停車場滿時車輛在車道排隊來改善，但台中市議員黃馨慧指出，禁排令治標不治本，建議比照台北信義商圈，利用公共空橋、地下連通立體串聯百貨商圈與捷運改善；台中市長盧秀燕表示，會請都發、建設及交通局評估研究惠中路連結捷運站共構地下通道可行性。

黃馨慧︰市府「禁排令」治標不治本

黃馨慧指出，西屯區百貨商圈已成為中部消費重鎮，但每逢假日或週年慶檔期，惠中路、台灣大道等周邊主要幹道幾乎都陷入壅塞，尤其若百貨停車場滿場時，常有車輛為了排隊進停車場，佔據惠中路一段乃至台灣大道慢車道，導致車流回堵、路口打結，民怨四起，市府祭出「禁排令」，短期雖奏效終究治標不治本，問題的癥結在該區商圈的交通設計以汽車為本、人行動線與停車出入口規劃不足，車塞在同一條路，影響行人通行。

以台灣大道、文心路為軸 整合百貨周邊

她建議參考台北信義區與台北車站商圈，利用公共空橋、地下連通立體串聯百貨商圈與捷運，以台灣大道、文心路為軸，整合新光三越、大遠百與捷運市政府站，建立「商圈共構連通系統」，讓人潮在地下通道湧動、不必穿越馬路就能讓人潮移動，增強地面車輛順暢度。

盧秀燕則認同地下連通道的概念，她指出，很多城市已在推動，因附近鄰捷運，她認為從惠中路到市政北七路段挖地下道連接到百貨公司，並與捷運站共構連結，不失為好方法，但因預算龐大，指示都發、建設及交通局進行評估。

