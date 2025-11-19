5局處「一官佔兩缺」 中市府挨批頻出包

市議員何文海（左）批評台中市府多達五名局處首長均有一人佔兩缺情況，難怪出包連連。 （記者蘇孟娟攝）

參事、技監代理局長 盧秀燕：相關用人沒違法 中央部會例子多

台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕開鍘兩局長，但台中市議員何文海指出，其中前環保局長陳宏益下台後轉任技監，根本只是回任原職；經他調查，台中市多達五名局處首長均有類似一人佔兩缺情況，由參事、技監代理局長，但技監、參事原是幕僚單位協助政事，盧秀燕大量讓政務官為銜接公務員年資一人佔兩缺，「一心二用」下，難怪市府螺絲鬆了，出包連連。

請繼續往下閱讀...

議員轟「一心二用」 盧創惡例

盧秀燕則指出，相關用人沒有違法，中央部會很多政務官跟學界借才，她也是從公務系統裡面借將當局長，且未來市長上任，會有五個局長缺給新市長用人；何文海痛斥，新的市長上任後是所有的局長都有任用權，歷任市長一人佔兩缺情況都沒她多，讓政務官局長去佔事務官的缺，剝奪了優秀公務員升遷的機會，創惡例，甚至這些「參事」、「技監」未來若未另謀高就，等於新任市長上任得全盤概括承受。

何欣純︰應用人唯才 尊重專業

對此，被視為有可能挑戰台中市長的立委何欣純認為應用人唯才、尊重專業及文官體制並依法任用；楊瓊瓔指出，以有專業且有行政經驗、能最快上手及考量市民最大需求為市府團隊用人的考量；江啟臣則表示，沒有回應。

何文海說，台中市卅一個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防，廿六人中竟然有五人是「代理局長」，包括民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君及新近真除的農業局長李逸安、建設局長陳大田等，都是參事或技監代理局長。

何文海︰一人卡兩位 影響人事升遷

何文海說，局處首長一人佔兩缺，到底主要負責局長的事務還是放生參事或技監的責任，一心二用下難怪狀況百出，包括台中市區里整併一拖七年，農業局、環保局疑未落實相關作為導致爆發非洲豬瘟。

何文海指出，政務官首長佔用事務官的缺，多是為不中斷公務員資歷以及年資，但一人卡兩位置，嚴重影響人事升遷，基層公務員會有所感，而一人代二職更會無法專心事務頻頻出包，影響市政及市民。

台中市府一官佔二缺情況

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法