    政治

    陳宏詩升任侍衛長 邵智君接掌十軍團

    2025/11/19 05:30 記者羅添斌、黃靖媗／台北報導
    總統府副侍衛長陳宏詩少將傳將在月底升任侍衛長，圖為陳宏詩在擔任裝甲586旅旅長時期的畫面。（圖：取自青年日報）

    國軍將領月底有大幅度調整，據了解，總統府侍衛長將異動，去年五月就任侍衛長的邵智君中將，月底將升任陸軍十軍團指揮官，侍衛長一職預計由現任副侍衛長陳宏詩少將升任，並晉任為陸軍中將。至於副侍衛長一職，依據特勤系統任務分工，必須兼任總統警衛室主任一職，軍方將依規定由三軍系統提報人選由總統圈定。

    十軍團現任指揮官為李榮華中將，月底將升任為陸軍副司令，現任陸軍副司令李天龍中將調任為國防部副參謀總長職務。

    將接任十軍團指揮官的邵智君畢業於陸官八〇年班，二〇一六年晉任少將，曾任陸軍五八砲指部指揮官、砲訓部指揮官、陸軍司令部人事軍務處長等職。去年賴清德總統上任前，圈定他擔任侍衛長，並晉任中將。

    陳將晉任陸軍中將

    據了解，新任總統府侍衛長將由副侍衛長陳宏詩少將升任，並且在月底晉任為陸軍中將。陳宏詩是裝甲兵出身，陸官八一年班畢業，曾任陸軍官校學指部指揮官，二〇二一年接任陸軍十軍團裝甲五八六旅旅長時晉任少將，隨後在二〇二二年九月一日調任陸軍十軍團參謀長，再接任陸軍司令部後勤處長，今年四月接任總統府副侍衛長至今。

