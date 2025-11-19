面對來自中國國安滲透 學者示警：台灣須同步升級防護

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，「港版國安法」施行後，香港已完全被中國國安體系接管。（資料照）

中國香港籍男子丁小琥多次假借商務、觀光名義申請來台，實則在台發展組織，吸收我國現役、退役軍人，刺探國防機密，高檢署昨對丁男等七人起訴，求處重刑。學者示警，「港版國安法」施行後，香港已完全被中國國安體系接管。香港社群值得支持，但面對來自中國的國安滲透，台灣也必須同步升級防護。

針對中共透過香港籍人士在台發展組織、吸收現役軍人當共諜。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，首先必須強調，台灣與香港都深受中國壓力，真正的威脅來自中國的國安體系，而不是香港社群本身。

浦釗指出，香港在「港版國安法」施行後，事實上已完全被中國國安體系接管。對許多來台港人而言，「被施壓、被利用、或被迫成為特務」並不是假設，而是在政治現實下近乎必然的風險。

洪浦釗分析，但真正的問題不在港人，而在於中國一向擅長利用社會縫隙滲透與策反，尤其理解台灣社會對香港的高度同情，因此更傾向把香港籍人士作為接近台灣、或掩護情報活動的身分。

支持香港價值不能退縮 洪浦釗籲更精準風險分級

洪浦釗談及，這使台灣面臨一個結構性的國安兩難：支持香港的價值不能退縮，但國家安全的防護也不能鬆懈。因此這起案件不是個案，而是台灣必須重新調整香港來源風險評估的警訊。所謂「加強管理」並非對港人全面收緊，而是要採取更精準的風險分級。

洪浦釗建議，一、在特定敏感領域提高審查強度：軍事、國防、關鍵基礎設施、科技研發等職務，都涉及高度國安風險。對任何可能受中國施壓的人員，都需更嚴格的資格審查與持續性的安全維護機制。二，強化金流監管與跨部門情資合作：本案是透過地下匯兌支撐滲透活動，因此金流、資金來源與後續使用必須納入更高標準的監測，並由跨部門共同比對；三，維持對正常來台港人社群的既有保障：居留、工作、就學與人道庇護等，不應因中國的滲透而受懲罰或錯誤貼標。

他強調，香港社群值得支持，但面對來自中國的國安滲透，台灣也必須同步升級防護。這兩者並不衝突，而是同時必要。

