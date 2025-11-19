為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    打著「媽祖」名義來台 共諜丁小琥發展組織 中校也淪陷

    2025/11/19 05:30 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    68歲中籍港人丁小琥7年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士。（圖：取自鹿港天后宮網站）

    68歲中籍港人丁小琥7年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士。（圖：取自鹿港天后宮網站）

    六十八歲中籍港人丁小琥為大陸湖南拓展集團有限公司董事長且擔任中華全國工商業聯合會直屬委員會執委等職位，擁有不少頭銜商界。七年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士。而涉案的軍官包含空、陸軍，層級高達中校，現役軍人中也有兩名少校遭到吸收。

    涉案軍官包含空、陸軍

    據悉，二〇一八年四月間，丁小琥就曾透過「媽祖」名義來台交流，並多次利用商務及觀光活動多次穿梭來中國、台灣之間，被中共軍委政治部聯絡局南寧工作站吸收。檢調查出，丁男來台後透過特助張志煒及商人何聖影協助，打理相關事宜，並從陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪及國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明下手，吸收兩人成為組織核心成員。

    丁於二〇二三年起，疑受到中方指示，開始積極進行諜報工作，透過核心成員，接觸其受訓時的同袍、部屬等人脈關係，藉此吸收我國現役軍人，當中包含空軍少校管制官邱翰林及其妻子空軍飛指部中尉人事官楊千慧、妻弟步兵少校參謀官楊博智與陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契。

    所幸檢調即時發現該共諜組織，並勾稽比對出其資金流向，逐一排查後鎖定涉案人員逮捕並羈押，避免更多國安機密資料外洩。據了解，調查局長陳白立上任後，將此案列為極重要案件，偵查期間共出動百餘名調查官分組進行偵辦，且經多次交叉比對後，終於勾勒出涉案士、軍官，將其移送法辦。

