外交部次長巴黎智庫演說 吳志中：台灣3支柱抗中威脅

外交部次長吳志中（見圖，中央社）七日罕見出席巴黎智庫研討會，據中央社報導，吳志中會中談及台灣憑藉三大支柱應對中國威脅，包括自我捍衛的意願、各國在亞太區域的軍事存在，以及國際支持台灣扮演正面角色；據信這是我國外交部次長近十年首度出席巴黎公開活動。

據中央社報導，法國戰略研究基金會在巴黎拉美之家舉辦研討會，邀請吳志中和巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心研究主任梅珍（Francoise Mengin）與談。

吳志中說，為了讓中國評估每一天都不是犯台的「好日子」，台灣正致力鞏固三大支柱，一是大幅強化軍事能力，今年國防預算達兩百億美元，明年將占GDP的三．三％，並希望在二〇三〇年前達到五％，「我們想向世界展現捍衛國家的強烈意願」；二是全球大國軍事力量齊聚，向中國發出「必須維持現狀」的訊號，荷蘭、法國、英國、德國、土耳其等國相繼派艦穿越台灣海峽，加拿大、紐西蘭、澳洲、美國、日本也經常派艦在這片海域航行，特別的是義大利也派遣航空母艦來到亞太地區與日本合作演練。

吳志中說，第三大支柱是台灣發揮正面功能，並獲得國際社會支持，舉例來說，台灣早在二〇一九年十二月就針對中國流行傳播的病毒提醒世界衛生組織（WHO），但遭漠視，而台灣及早實施邊境檢疫，是少數從未封城的國家。他說，很多台灣人生活在中國，較能理解當地發生的事，可在問題發生時迅速將消息傳遞出去，是很重要的角色。

吳志中認為，台灣若維持這三大支柱，中國永遠無法攻擊台灣，但若有一根支柱倒下，中國軍隊很快就會打過來。

吳指出，商界對台灣也很有信心，例如亞馬遜、谷歌等科技巨擘都決定在台灣成立資料中心，人工智慧晶片龍頭輝達海外總部也決定進駐台北。

