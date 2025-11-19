為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台吐簽署3協定 賴：多元交流 貢獻世界

    2025/11/19 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統（左）昨以隆重軍禮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立（右）三度訪台，並進行首次國是訪問。（記者劉信德攝）

    賴清德總統（左）昨以隆重軍禮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立（右）三度訪台，並進行首次國是訪問。（記者劉信德攝）

    吐瓦魯國總理戴斐立：堅定為台灣能參與聯合國發聲

    賴清德總統昨偕蕭美琴副總統在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）雙邊會晤，並見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」，為強化提升台吐關係奠定法律基礎；賴總統說，期盼兩國拓展更多元的交流，為世界做出更多貢獻；戴斐立也強調，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。

    總統以隆重軍禮 歡迎戴斐立訪台

    賴總統昨以隆重軍禮歡迎戴斐立伉儷三度訪台並進行首次國是訪問，在鳴放十九響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與戴斐立總理分別致詞。賴總統期待台吐合作關係進一步提升，攜手面對地緣政治與氣候變遷挑戰；戴斐立也說，吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，歷經時間考驗，四十六年來始終堅實穩固。

    賴清德會晤時表示，台灣與吐瓦魯都是南島語族大家庭的一分子，「台吐團結共榮條約」將成為兩國合作重要根基，讓雙方在經濟、糧食安全以及醫療衛生等領域，持續深化夥伴關係；「台吐多樣化漁業合作協定」、「台吐運動交流合作意向書」將讓雙邊合作邁入全新階段。

    戴斐立表示，感謝台灣近五十年來提供的各方面支持，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。他也強調，氣候變遷及其引發的海平面上升是吐瓦魯國未來存亡的最大威脅，感謝台灣長期透過「吐瓦魯海岸調適計畫」協助吐國進行氣候調適工作，並承諾在氣候變遷影響下，都將持續維護吐瓦魯國的國家地位及主權延續。

    熱門推播