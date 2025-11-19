中常委何鷹鹭「抖音促統」 國民黨開鍘「停止黨職」

國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」。（圖：取自臉書）

何穿「毛澤東」衣服 高調宣揚回到「祖國懷抱」

國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」、「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。國民黨考紀會昨晚以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間。

國民黨表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。考紀會昨召開第廿八屆第一次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第十五條規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

這是新任主席鄭麗文上任後首度開鍘，對象還是中常委。不過，相較於火速處理何鷹鹭，鄭麗文自己對於日前祭拜共諜吳石引發的爭議，迄今仍未對外界致歉。

長期關注轉型正義的「五一九行動組合」昨也在立法院召開記者會，呼籲國民黨正視白色恐怖史實，並提醒藍營高層「跟中共合作絕對沒有好下場」。

五一九行動組合提出三大訴求，一、還原白色恐怖及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉。二、應修正紀念日及節日實施條例，恢復「五一九白色恐怖記憶日」。三、加速推動「加害者識別條例」、「司法不法及行政不法審查組織條例」、「不義遺址條例」。

民團質疑鄭麗文祭拜匪諜 敵我不分是台灣最大危機

五一九行動組合召集人王美琇表示，國民黨很會扭曲歷史真相、混淆社會視聽，對台灣社會造成更大的分裂。鄭麗文祭拜的吳石是「匪諜一號」，吳石不只是歷史，還是現在進行式，還有很多共諜滲透在台灣，以及被中共收買的在地協力者，正在內部裂解台灣，但國民黨敵我不分，這是台灣社會最大的危機。

另外，國民黨即將舉行第二十二屆中央委員、第二十二屆第一任中常委選舉，考紀會昨也通過特別決議，中央委員、中常委選舉，將以政黨法為規範，選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，考紀會即受案辦理，嚴肅面對社會對國民黨的期待。

