涉詐領助理費356萬》桃市綠議員游吾和父女等9人起訴

桃園市議員游吾和因涉嫌浮報、虛報詐領助理補助費356萬餘元，桃園地檢署偵結起訴。（資料照）

桃園市民進黨議員游吾和涉嫌虛報、浮報助理補助費，桃園地檢署指揮桃市調查處於八月四日搜索、約談游吾和與其次女、三女及多名助理、證人到案，查出游家父女三人涉嫌二〇一四年至今年三月間詐領助理費，不正利益三五六萬餘元，游及次女當日被檢察官聲請羈押獲准。檢方昨偵結依貪污治罪條例等罪嫌將父女三人與助理等另六人提起公訴，並向法院聲請沒入犯罪所得。

游坦承登載不實罪 60萬交保

游吾和被羈押至昨天，起訴後移由桃院審理。移審庭中，游吾和坦承觸犯使公務員登載不實罪，否認詐領公款主觀犯意；法官審理時，衡酌游雖有逃亡、勾串證人之虞，但已坦承起訴書大部分事實，且全案已起訴，考量比例原則，諭知六十萬元交保並限制住居、限制出境出海八個月，若覓保無著則逕予羈押三月並禁止接見通信。

起訴書指出，游吾和父女三人涉嫌犯罪模式有二，一為虛偽申報人頭助理詐領助理費，由未擔任助理的三名親戚配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，供游的次女製作內容不實的「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向議會虛偽申報為公費助理，待款項匯入帳戶後，經游指示次女全數領出，並由三女保管，用以支付議員服務處開銷及游的私人花費。游的三女未擔任助理，但二〇二三年六、七月間，也以虛報方式詐領助理費。

二是以低薪高報方式浮報助理補助費，游吾和聘任鄭姓、林姓、游姓三人為公費助理，卻讓他們交出存摺、印章給其次女保管，再製作內容不實的聘書、自聘公費助理遴聘異動表等，向議會申報助理費，待薪資款項入帳後全數領出，除支付三名公費助理較低的薪資，餘款用以支付其他私聘助理薪資。

