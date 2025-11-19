為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被控質詢涉對價關係 北檢將黃國昌列貪污案被告

    2025/11/19 05:30 記者吳昇儒、王定傳、林哲遠／台北報導
    被列為貪污案被告，黃國昌表示，他揭弊從未收受任何利益或好處。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故臺雅集團董事長沈裕雄詐騙案，被媒體報出疑與沈男之子沈淳浤提供的資金存在對價關係，民眾近日到台北地檢署告發黃涉貪。台北地檢署已依程序列他字案偵辦，並將黃國昌列為貪污案被告。黃國昌昨怒嗆，不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

    黃：揭弊未收過好處 放馬過來

    臺雅集團創辦人沈裕雄事業版圖涵蓋織染、成衣製造、土地開發等投資，卻疑遭特助鄭淳駿及女子羅佩雯以移民、機票投資名義，合謀詐騙五十億元。沈過世後，其妻發現異狀進而提告，而羅女等人則於今年六月被起訴，該案現已由法院審理中。

    鏡週刊報導指出，黃國昌所屬的凱思國際今年曾收到沈裕雄之子沈淳浤匯入的兩百萬元資金，而黃卻在立法院質詢時提及沈裕雄詐騙案，質疑黃此舉與資金來源存在對價關係。黃國昌則強調揭弊行動從未收受任何利益，並表示相關指控不實。

    事後，有民眾認為黃針對個案進行質詢，疑有對價關係，向台北地檢署告發黃國昌涉貪。北檢則依規定分案，將黃國昌列為貪污案他字案被告，將與狗仔事件所衍生違反國安法、個資法及妨害秘密等罪行，一併由檢察官釐清。

    黃國昌回應表示，他揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑。

