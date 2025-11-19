黃偉哲批財劃法越修越糟 充滿政治報復

台南市長黃偉哲昨日受訪直言，新版財劃法對中南部民眾極不公平。（記者洪瑞琴攝）

藍白立委再度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰宣示「全面迎戰」，將提政院版草案送立院審議。台南市長黃偉哲昨痛批新版財劃法「越修越糟」，其中更「充滿政治報復」，尤其對中南部民眾極不公平。他支持行政院「硬起來」，提出相對應措施，避免地方建設被全面卡死。

對中南部民眾不公平

黃偉哲指出，財劃法再修版本幾乎沒有經過社會溝通與充分討論，便逕自將「一般性補助款」與「計畫性補助款」的金額鎖定，不得低於今年以及過去十年的平均值。表面上看似保障地方財源，但實際上卻阻斷了中央以補助平衡城鄉差距的功能，讓原本資源較多的北部更富裕，而中南部反倒難以追趕，形成嚴重不公平。

高雄市府也表達支持政院立場，強調此次財政部版本是整合廿二縣市修法建議指標擬定，其中高雄市提出包括人口結構、社福負擔、土地農業面積、產業結構外部成本等建議，建請財政部納入財劃法修法考量。

不過，台北市長蔣萬安受訪時強調，行政院的版本完全忽視地方政府財政努力以及商業服務業的需求等重要因素，行政院應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。

盧：中央應迎合地方需求

台中市長盧秀燕更稱讚這屆立院為地方建設講話，她要給予肯定及感謝。她也喊話說，中央財政全來自地方上繳稅收，卓揆不應「全面迎戰」，應「全面迎合」地方財政需求。

新北市長侯友宜昨到鶯歌區視察工程受訪則對此表示，新北市因為人口多，人均預算都是六最低的，希望中央在五項指標中要清楚告訴大家公式試算並充分討論，尤其是垂直平均分配比重，財劃法有賴中央、地方共同面對、溝通，也希望預算分配能夠公平合理跟周延。

桃園市副市長蘇俊賓昨代表桃園市府出席行政院主計總處邀集的研商會議，他指出，會議沒給公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府支持，且政院與地方正執行的重大建設掛勾，說通過版本後才有恢復的條件，此舉雖給地方政府極大壓力，卻無助於院版的政策溝通。

