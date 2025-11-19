傅批「全面迎戰」說 卓反擊：是立院開戰 政院才備戰

立院民進黨團昨舉行記者會，批評本屆國會藍白濫用逕付二讀程序惡修法案。（記者塗建榮攝）

立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」，並將於廿日提院版修法草案送立院審議。立院國民黨團總召傅崐萁昨質詢時質疑，卓是要跟人民開戰，還是要向二〇一二年時任台南市長、喊話要修財劃法的賴清德總統開戰？卓榮泰回擊強調，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰」。

立法院十四日三讀通過在野黨版的財劃法修正案，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

卓榮泰昨答詢表示，按照藍版的財劃法修正案，明年度中央政府總預算會舉債五千六百億元，這已超出、違反公債法第五條規定。

傅崐萁質疑，卓榮泰是要和人民開戰，還是要向二〇一二年時任台南市長、喊話要修財劃法的賴總統開戰？傅崐萁強調，立法院通過的都是民進黨、賴總統曾經疾呼的修法。卓榮泰反駁說，二〇一二年所有地方政府的歲計賸餘，是負五百多億元，去年是正八百多億元，地方政府（財政）已經好轉了，「拿二〇一二年賴市長的話來今天講，這樣合適嗎？」

傅崐萁追問，過去四年超收一兆八千七百億元，不會執政就下台，請不要向賴總統宣戰、不要向人民宣戰，民進黨對人民的承諾要好好實現。卓榮泰回擊表示，「我們有還債，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰。」

卓榮泰進一步表示，雖然特別預算不受公債法第五條規定，與債務的額度是可以脫離，但把所有歲計賸餘用完之後，未來每一筆的特別預算，都會擴大國家政府的舉債。

綠批藍白爆衝修法 踐踏程序正義

民進黨團昨也舉行「藍白又爆衝修法、程序正義全崩壞」記者會，批評本屆國會藍白將非常多爭議法案逕付二讀，立法院長韓國瑜主持的協商只是過水，最後再表決通過終極黑箱版本，如此踐踏程序正義的惡例若成慣例，未來國會民主何在？

