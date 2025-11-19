藍白再修財劃法》舉債5600億 卓：編不出預算 無法執行

立法院在野黨團上週通過「財劃法」修法，行政院長卓榮泰昨在立院表示，若按修法內容，明年將增加五六〇〇億餘元舉債，已超過公債法的上限，政院編不出預算、無法執行。（記者王藝菘攝）

立法院在野黨團上週五在立法院會通過「財劃法」修法，行政院長卓榮泰昨在立院直言，若按修法內容，明年將增加五六〇〇億餘元舉債，已超過公債法的上限，「我們編不出預算、無法執行」。

民進黨立委張雅琳在立法院會質詢卓榮泰表示，若持續舉債，明年遇到像馬太鞍溪這樣的天災，有辦法因應嗎？卓坦言，中央可做的事情非常有限，再有任何的天災，中央要有什麼能力去幫助地方？卓揆舉例，馬太鞍溪中央協助的金額已經有二十七億元，豬瘟也有三十六億元，這都是我們應急擠出來的，明年如果連這個能力都沒有，那真的是叫天天不應，叫地地不靈。

若遇天災 恐叫天天不應叫地地不靈

卓榮泰還說，今年還有國際的談判（美國關稅），明年如果有任何的狀況，我們將沒有能力。所以一直削弱中央的國庫，一直癱瘓、圍堵中央政府，到底用意何在？國人都應該想想清楚。

民進黨立委沈伯洋質詢指出，面對新修的財劃法惡法，行政院如何因應。卓榮泰答詢說，根據國民黨黨版財劃法，明年度中央政府總預算會出現五六〇〇億元的舉債，已超過「公債法」的上限，「這個不是有沒有辦法執行的問題，是有沒有辦法編列的問題。」

新修版本 未解決垂直水平分配不均

卓榮泰表示，該版本完全無法解決過去公式錯誤、垂直水平分配不合理、不平均的狀況，「這真的是窒礙難行，我們沒有辦法執行這樣的工作。」他認為，如果能夠重新檢視的話，技術上用議事處理是可以的，行政院也保持各種可能性，「但是依照那樣的版本，我們編不出預算、無法執行。」

卓榮泰說，退一萬步講，若真的違法編出預算，明年中央政府被大幅拿走統籌分配稅款與一般型、計劃型補助款時，國庫會縮到很小，許多應急性的政策明年將無法執行。

地方分了錢 卻說不出拿錢做什麼事

他也指出，分給地方的四一五六億元，至今沒有一個地方可以清楚的告訴他，拿錢做什麼事，中央只是告訴地方事權要分清楚，地方就跳起來說營養午餐不能出、水電費不能出，「拿了幾百億元，卻專注在這一、兩億元的錢上面」。明年中央政府將沒有辦法在這樣的情況底下，有任何的調節能力，也不能再擴大政府的債務了。

民進黨立委陳培瑜問，藍白不斷要中央把錢掏給地方，行政院後續有什麼救濟手段？卓榮泰表示，政院版財劃法會保證未來對地方的協助與統籌分配，甚至加上未來的計畫型補助，絕對會比現在多，政院的設算是公平的，這個與地方充分討論過的案子，能夠送出來的話，應該也會得到大家的支持才對。

