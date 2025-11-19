為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    假商務、觀光名義進出台灣 港男吸收6現、退役軍人探密 高檢求重刑

    2025/11/19 05:30 記者吳昇儒、張文川／台北報導
    中國港籍男子丁小琥受中共指示來台發展組織，高檢署將丁男等7人起訴，並求處重刑。。（記者張文川攝）

    中國港籍男子丁小琥受中共指示來台發展組織，高檢署將丁男等7人起訴，並求處重刑。。（記者張文川攝）

    中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義來台，實則招募退役中校王文豪、譚俊明吸收昔日同袍，刺探軍機，並透過男子陳俊安協助中國提供的「獎金」洗進國內。高檢署昨偵結，依涉犯國家安全法等罪，將在押的丁男等七人起訴，並求處重刑。

    高院法官昨晚召開接押庭後，諭知七名被告皆羈押三個月，除了女中尉楊千慧獲解除禁見，其餘六人皆維持禁見。

    中方指示發展組織 刺探軍機

    調查局台北市調查處去年得知，丁男頻繁以商務、觀光名義進出我國，且與退役中校王文豪、譚俊明交往甚密；經追查發現丁與王、譚等人透過我國現役軍官刺探機密期間，招募士官長呂芳契、少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧與姊夫少校邱翰林等人加入共諜組織。

    經地下匯兌 論件計酬發獎金

    檢調查出，丁男受到中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，來台發展組織期間，透過陳男以地下匯兌的方式，取得中方提供的一一一二萬七六〇〇元經費。據悉，該組織論件計酬，依提供的情報資料重要性，發放數千到萬元不等的「獎金」，更要求下線遊說軍人，未來兩岸發生戰事時，要消極不抵抗。

    檢調於今年七月二十四日見時機成熟，發動四波偵查行動，搜索二十一處所、約談十三人、查證十六人，涉案的丁男等七人，經高等法院裁定羈押禁見迄今。高檢署昨日偵結，認定丁小琥及涉案的六名現、退役士、軍官，涉犯國家安全法等罪，依法起訴，並求處重刑。另台北地檢署認定丁小琥、陳俊安及王文豪三人涉犯洗錢等罪，依法提起公訴。

