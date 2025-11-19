藍白惡修財劃法 抽中央的血 卓揆批：還拿錯的藥 要中央硬吞

立法院國民黨團、民眾黨團上週通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰昨批評，國會把中央政府抽了血，且拿錯的藥要中央硬吞下去。（記者王藝菘攝）

立法院國民黨團、民眾黨團十四日狹人數優勢，再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。行政院長卓榮泰昨批評，突襲式修法無法解決現有問題，反而造成更大問題，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，且拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央、地方財政上的困難。但他強調，不到最後關頭，不會輕言抵制。

硬逼中央政府編出違法預算

卓榮泰昨赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」前受訪表示，去年五二〇以來，由國眾兩黨主導的國會，對行政院步步進逼、層層圍堵，逼行政院接受、執行違憲的法案和預算案，同時用「搶權、分錢」的方式弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

他說，行政院廿日將正式討論出院版財劃法草案，十八日也早已邀請地方財主人員共商最後階段的中央、地方事權分配。他會在總質詢結束前後拜訪立法院長韓國瑜討論財劃法相關事宜；不料，立法院卻用逕付二讀、不經討論、突襲式的方式，火速通過國民黨版財劃法，卻未修正水平分配及垂直劃分不公的問題，更無法解除藍白所造成的公式計算錯誤，造成更大問題。

不到最後關頭 不輕言抵制

卓榮泰說，若依新修財劃法擴大計畫型補助給地方，明年度中央總預算案的舉債規模將達五千六百億元，違反「公共債務法」規定的十五％流量管制，「若硬逼中央政府編出這樣的預算，那我們就是違法政府，編出的就是違法預算，我無法接受。敬告國會不要一意孤行，未到最後關頭，我不會放棄協商，也不會輕言全面抵制。」

