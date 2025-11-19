為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白惡修財劃法 抽中央的血 卓揆批：還拿錯的藥 要中央硬吞

    2025/11/19 05:30 記者謝君臨／台北報導
    立法院國民黨團、民眾黨團上週通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰昨批評，國會把中央政府抽了血，且拿錯的藥要中央硬吞下去。（記者王藝菘攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團上週通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰昨批評，國會把中央政府抽了血，且拿錯的藥要中央硬吞下去。（記者王藝菘攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團十四日狹人數優勢，再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。行政院長卓榮泰昨批評，突襲式修法無法解決現有問題，反而造成更大問題，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，且拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央、地方財政上的困難。但他強調，不到最後關頭，不會輕言抵制。

    硬逼中央政府編出違法預算

    卓榮泰昨赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」前受訪表示，去年五二〇以來，由國眾兩黨主導的國會，對行政院步步進逼、層層圍堵，逼行政院接受、執行違憲的法案和預算案，同時用「搶權、分錢」的方式弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

    他說，行政院廿日將正式討論出院版財劃法草案，十八日也早已邀請地方財主人員共商最後階段的中央、地方事權分配。他會在總質詢結束前後拜訪立法院長韓國瑜討論財劃法相關事宜；不料，立法院卻用逕付二讀、不經討論、突襲式的方式，火速通過國民黨版財劃法，卻未修正水平分配及垂直劃分不公的問題，更無法解除藍白所造成的公式計算錯誤，造成更大問題。

    不到最後關頭 不輕言抵制

    卓榮泰說，若依新修財劃法擴大計畫型補助給地方，明年度中央總預算案的舉債規模將達五千六百億元，違反「公共債務法」規定的十五％流量管制，「若硬逼中央政府編出這樣的預算，那我們就是違法政府，編出的就是違法預算，我無法接受。敬告國會不要一意孤行，未到最後關頭，我不會放棄協商，也不會輕言全面抵制。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播