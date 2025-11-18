立委提案 勞保撥補 每年不得低於千億元

立法院社福及衛環委員會17日開會，審查勞工保險條例、就業服務法部分條文修正草案，勞動部長洪申翰列席。（記者方賓照攝）

立院社福及衛環委員會昨排審「勞工保險條例」、「就業服務法」部分條文修正草案。對於立委提案增列「政府撥補」為勞工保險基金來源，勞動部長洪申翰表示，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，對相關提案持開放態度參與審議。

針對勞工保險財務，朝野立委提案，增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於一千億元；由中央政府負最後支付責任等。

對此，洪申翰於會前受訪指出，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，這是很清楚的。對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放態度參與相關審議，也會本於權責針對條文審議提供意見，希望有助法案理性審查。

洪申翰：政府負最終責任

媒體追問，是否會將每年政府撥補金額入法？洪申翰說，會在審議時提出勞動部的意見，重點是要依法。他說，勞保財務問題大家都非常關注，尤其是涉及勞工退休保障，勞動部很願意和朝野立委一起討論，如何將制度上、條文上做到最能保護勞工，勞動部的想法和朝野委員應該是一致的。

民進黨立委王正旭質詢指出，最近「想想論壇」有一篇由論壇的年改專題小組寫的專題文章，提出三項可能挹注勞保的財源，包括：政府編列預算撥補、加徵營業稅、提高外匯存底的收益率和國庫上繳率。他想了解部長對於這些勞保可能財源的想法。

對此，洪申翰表示，針對各種有助於增加勞保財源的方案，勞動部都持正面態度看待，但不管是加徵營業稅、設置主權基金或從外匯存底等財源，都涉及其他部會，特別是財政和主計部會的權責，若相關主管機關願意朝挹注勞保的方向來討論，勞動部一定樂意參與，因為這的確對於維持勞保財務的平衡有幫助。

