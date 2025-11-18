為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    政院版財劃法 新北：應公布最終可分配金額

    2025/11/18 05:30 記者羅國嘉、何玉華、蘇金鳳／綜合報導
    立法院上週五再度強修財劃法，政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，並將在廿日提院版草案送立法院審議。（資料照）

    立法院上週五再度強修財劃法，政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，並將在廿日提院版草案送立法院審議。（資料照）

    立法院藍白立委十四日再度強修財政收支劃分法，行政院長卓榮泰宣示將提出政院版本，送立法院審議。新北市財政局長陳榮貴昨表示，行政院應公布各縣市最終可分配金額，讓地方政府清楚了解，而非在討論過程「開盲盒」；在未取得共識前，新北市的立場是維持現有的立法院修法版本。北市財政局也說，過去開會時已明確表達，堅決反對財政部研擬版本的立場。

    北市：降營業額權重 忽視地方努力

    關於行政院提出的財劃法修正案，陳榮貴指出，財政部已召開四次會議，但會中連基本的設算數字都沒有提供，很難想像在分配結果不清楚的情況下能夠形成共識，事實上，各地方政府對分配指標及權重尚有歧見，但行政院卻稱大體已有共識；若行政院自認其版本公平合理，就應清楚揭示政院版財劃法垂直分配金額及各項水平分配金額，尤其這些設算基礎數據僅中央能夠掌握。

    陳榮貴說，以人口數指標為例，現行人口指標權重占四十五％，但財政部版本被調降至十八％。他分析，新北市人口數為全國最多，且社會福利支出多按人口設算，此制度對新北市不公平。

    陳榮貴表示，行政院應該公布各縣市最終數字，讓地方政府清楚了解，而非在討論過程中「開盲盒」，呼籲行政院應以公平、合理為原則。

    台北市財政局也表示，財政部版本將財政努力指標中的「營利事業營業額」權重由現行卅％降低至八％，完全忽視地方政府財政努力；基本建設需求指標忽視商業及服務業，同時未考量城鄉土地價值與管理成本差異。為保障台北市民權益，出席會議的代表已在會中明確表達，堅決反對財政部研擬版本的立場。

    台中市政府未明說是否支持行政院版，僅由財政局表示，市府期待財政收支劃分法再度修法後，將秉公平、公開原則分配地方，並維持對地方計畫型補助款額度；中市府也將持續為市民爭取最高福祉，增進民生建設。

