    政院版財劃法 納工農就業等5指標

    2025/11/18 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    藍白二度聯手強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，並將在廿日提院版草案送立法院審議。（資料照）

    藍白二度聯手強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，並將在廿日提院版草案送立法院審議。財政部國庫署長陳柏誠表示，院版財劃法將納入工業與農業就業人口數等五項指標，財政部與地方政府經過五次溝通，十月底開會時，台北市、新北市與新竹市雖明確表達不同意，但包括嘉義市在內的多數藍營縣市都能認同，也「非常放心」。

    除雙北竹市 多數藍營縣市都認同

    陳柏誠表示，立法院兩次修法，大幅削弱中央施政財源，且沒有一併檢討事權，形同掏空中央財政達四一六五億元，今天主計總處將與國發會邀集地方政府討論事權分配，院版財劃法廿日提到行政院會討論。

    針對院版修法重點，陳柏誠說明，立法院修正的財劃法，統籌分配稅款分配五大指標包括面向過於單一，以台北市為例，僅靠營業額就拿到二〇二六年統籌稅款七二三億元，比修法前全部指標加總還高出十六億元，顯示單一指標偏差很大。

    陳柏誠指出，院版財劃法更細緻權重處理，「財政努力指標」與現行類似，但「基本建設需求指標」，分為「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」五項指標，使縣市分配更平均。

    土地面積方面，陳柏誠指出，根據草案，離島加權兩倍、農牧用地一‧五倍，但像國土保安、生態保育、林業用地等很多是中央協助維護，就會透過打折實際反映土地管理成本。

    人口數方面，陳柏誠說明，六十五歲以上的老年人口與十四歲以下幼年人口，會分別用一點二倍加權；至於「平均可支配所得」則會作為逆指標，比較窮的縣市可以藉此分到較多錢。

    針對工業就業人口數，陳柏誠說，原先財劃法分配指標「營利事業營業額」，採總公司報稅所在地而分給該縣市，但承擔工廠污染與交通負荷的縣市反而拿不到相應財源，修法可平衡差異，而中高污染事業就業人口也能加乘，適度回饋受污染縣市。至於農業部分則以「農林漁牧就業人口」與「產值」作為分配基準。

    至於地方對院版財劃法態度，陳柏誠說，在十月底舉行的第五次會議時，會中明確表達不同意的是台北市、新北市和新竹市，其他農業或工業大縣的藍營縣市，認為這樣的規劃公平合理。而財政部也向各縣市保證，未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於今年分配水準，讓各地方政府非常放心。

