卓揆：全面迎戰財劃法 藍：不會再溫良恭儉讓

立法院上週五再度強修財劃法。（資料照）

對於立法院藍白立委十四日強勢三讀通過「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰昨表示將全面迎戰，二十日院會擬送出院版草案，函送立院審議。對此，兼任國民黨發言人的立委牛煦庭表示，自己生病要別人吃藥，就是民進黨一路以來的調性，這是不會有用的，立院會按照既有期程去推進法案；民眾黨主席黃國昌也批說，卓榮泰以為自己是威權國家的太上皇。

白：卓以為是太上皇

牛煦庭強調，現在的國會該怎麼做就怎麼做，不會像過去一樣溫良恭儉讓，財劃法的修正本來就是要加強地方的財政自主權，事情可以變多，地方政府因地制宜，自己決策的部分變大，因為每一個縣市民眾的需求不同，若什麼事情都要等待中央的垂青、補助，對建設發展或多或少會造成一定的阻礙。

請繼續往下閱讀...

針對財劃法修正案，民進黨團幹事長鍾佳濱盼立法院長韓國瑜暫緩送出惡修法案。牛煦庭則認為，法案該送出就送出、該公布就公布，法有明令，不應該因為政治的操作而耽誤，相信韓院長不會理會這樣無理的要求。

對於行政院即將送出院版財劃法，牛煦庭表示，基本上不見得每一個法案都一定會等行政院的院版，財劃法本身就是一個很好的例子，從本屆第一會期大家開始提案審查的時候，就說要等院版；到了第二會期，行政院信誓旦旦的說一定會送進來，大家好好討論，但就是沒有送進來，車子到點就要發車了，所以沒有什麼還要特別去等待的道理。以行政院這段時間的各種反應來看，從頭到尾就是抗拒，即便有院版，恐怕也只是託詞而已。

國民黨團也重申，懇切提醒卓榮泰、賴清德總統，面對民怨，只有反省、調整、謙卑地向人民道歉，才是重拾民意支持的正確作法。

黃國昌批評，卓榮泰以為自己是威權國家的太上皇，在任何民主國家制定、修改法律是國會的職權，法律三讀通過，總統依法公布後成為有效施行的法律，任何國民包含卓榮泰都有遵守的義務。難道卓榮泰認為中華民國法律的管轄不及自己，他愛怎麼搞就怎麼搞？「財劃法」依法三讀通過，卓榮泰打算主張，民進黨所率領的內閣不受法律拘束嗎？行政院長帶頭違法、違法亂紀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法