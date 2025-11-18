為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法「惡上加惡」》不副署？綠委：需要更強反制

    2025/11/18 05:30 記者陳昀、謝君臨／台北報導
    民進黨批評，再次惡修財劃法有三大問題全民承擔，絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨批評，再次惡修財劃法有三大問題全民承擔，絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞。（圖擷取自民進黨臉書）

    立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨表態「全面迎戰」，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨指出，這次修法比起去年「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出法案，一旦送出，行政權除了主張合憲性問題外，需要更強的反制作為，包括考量後續是否副署等。

    鍾佳濱盼兩院共謀解方

    民進黨團幹事長鍾佳濱則喊話希望行政、立法兩院共謀解方。他說，癥結不在於「戰不戰」，而在於能否化解爭議，盼卓院長親自來訪，與立法院長韓國瑜共同化解歧異，也盼韓暫緩送出惡修法案。

    吳思瑤受訪表示，只要還沒成為既定事實，執政黨不會放棄溝通，但總預算又被藍白和「財劃法」綁定重編，社會不要為難受害的一方，而應譴責加害者，畢竟解決僵局不是單方面努力就能完成，更不是受害的一方率先讓步，藍白的作為凸顯他們自認永遠不可能重回中央執政。

    鍾佳濱則表示，希望行政院不只將草案版本送來，卓院長也親自依約來訪，兩院院長坐下來好好化解歧異，共創中央與地方雙贏！他也期待韓發揮智慧，既然去年修惡的版本都能放著等，上週再度惡修的版本也可以比照，朝野以行政院版為基礎，修出符合全民利益且周延的財劃法。

    民進黨則痛斥，二度惡修財劃法衍生三大問題。首先，兩度惡修財劃法強逼中央多舉債五六三八億元，舉債占歲出比率高達十七﹒一％，超過公債法十五％上限；第二，藍白惡修「財劃法」並要求「適用明年度總預算」，等於要中央、地方退回重編預算，施政穩定性大受影響；第三，排擠福利資源、削弱政府應變能力，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害、台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並負擔費用，下次遇到災害，誰來救？

