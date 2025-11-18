賴籲韓不該為侵略者找藉口 鄭麗文批火上加油

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，賴總統昨進一步指出，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，不是台灣。對此，國民黨主席鄭麗文表示，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，賴總統無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文表示，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，也深信大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。

鄭麗文說，她一再強調「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文指出，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文重申，「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。

立法院國民黨團書記長羅智強則重申，賴總統生病就自己吃藥，不要去找韓國瑜吃藥。

