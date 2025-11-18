沈：中國羅織罪名該被譴責

立委沈伯洋表示，中國延伸其法律管轄權、羅織罪名，這是應該被譴責的事。（記者方賓照攝）

中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德請立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，卻被韓批評「自己生病要別人吃藥」，賴總統昨再度呼籲韓不該為侵略者找藉口。沈伯洋則強調，中國延伸其法律管轄權、羅織罪名，這是應該被譴責的事，對於立法院長來講，不應對這件事有任何其他解讀的狀況才對。

中國以涉嫌分裂國家為由立案偵辦沈伯洋，並揚言全球抓捕。賴總統昨強調，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈，等於傷害我國憲政體制。希望「韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。」

沈伯洋回應表示，就像賴總統講的，大家雖不同黨，但都是同一國的，現在遇到的狀況，是國民黨把政黨利益擺在國家利益前面。大家仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，真正已經被通緝的是中華民國的國軍，請問「中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？相信大家的答案都是一樣的。」

沈伯洋認為，不管大家的政黨形式、意識形態的不同，那都不重要，重點是中國去延伸他的法律管轄權、去羅織罪名，這就是一個應該被譴責的事情，所以對於立法院長來講，不應該對這件事有任何其他解讀的狀況才對。

此外，沈伯洋日前無所畏懼前往德國聯邦議院出席聽證會。沈昨在民進黨發言人吳崢主持的《午青LIVE》直播中表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服，他會持續出訪累積國際友台力量、反擊中國威脅；他也認為，身為立法院長的韓國瑜應對此表態，而非選擇迴避。

