國家檔案館啟用 賴：實踐轉型正義 成就更好的台灣

總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，他強調實踐轉型正義，盼能夠成就更好的台灣。（記者黃政嘉攝）

我國首座國家檔案館將於十一月廿二日開館，總統賴清德昨主持開幕典禮致詞表示，國家檔案館除了展現政府保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐，盼國家檔案館的成立，能夠成就更好的台灣。

賴清德指出，今年對台灣民主運動而言是相當有意義的一年，因為從九月十日開始，台灣解嚴的天數開始超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第一百條等檔案原件。

賴清德強調，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間私人團體的珍貴文書以及國外典藏的台灣相關檔案，這些檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石。在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受人民檢視，才能實現開放政府與資訊公開透明的目標。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路一號，基地面積二．五六公頃，為地上十層、地下二層建築。一至三樓為對外開放場域，二樓現展出「島讀·我們的故事」常設展及「重返一九八七—解嚴檔案」特展，全館兼具檔案專業技術、便捷開放應用、創新展示體驗及人文休憩功能；廿二日開館當天，館方結合「檔案月」推出「開館嘉年華」市集闖關等活動，吉祥物「阿凱將」也會舉辦首場大型粉絲見面會。

