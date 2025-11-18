高市早苗「台灣有事」說法 引藍營批評》賴：在野黨不宜負面解讀日本政治工作

總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。（記者黃政嘉攝）

日本首相高市早苗日前表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國反彈，前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱也批評高市「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。賴清德總統昨受訪時對此表示，國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

對於高市早苗的說法，馬英九公開批評為「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，也認為「兩岸問題不能假手外國介入」。洪秀柱也嗆聲說，台灣早不是日本殖民地，「台海的事，關妳日本人什麼事？」這種言論把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質！

賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，會前答覆媒體詢問時表示，美國駐日本大使已公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言有助增進美國跟日本的關係，也有助區域的和平穩定。他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

籲中國應該克制 勿成麻煩製造者

對於中國海警船甚至闖釣魚台，導致日中局勢升溫，賴強調，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

此外，行政院長卓榮泰昨出席中國工程師學會舉辦的「台日工程技術研討會」，他開幕致詞時表示，台灣與日本在「地理上不遠，感情上更近」，雙方致力於維護印太地區的和平穩定，期盼與全世界理念相近的國家站在一起，為自由、民主及人權奮鬥。

卓榮泰提及，日本政府與人民，不僅在產業經濟上、文化旅遊上與台灣交流，更願意致力於印太和平的穩定，台日兩個理念相近國家願意結合、形成安全屏障。期許台日未來學習經驗，以集體力量爭取更多海外合作機會，讓台日強強聯手走向世界，因應全球關稅帶來的新貿易秩序，台日雙方應該更緊密結合。

