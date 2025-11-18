為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗「台灣有事」說法 引藍營批評》賴：在野黨不宜負面解讀日本政治工作

    2025/11/18 05:30 記者黃政嘉、黃靖媗／綜合報導
    總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。（記者黃政嘉攝）

    總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。（記者黃政嘉攝）

    日本首相高市早苗日前表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國反彈，前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱也批評高市「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。賴清德總統昨受訪時對此表示，國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

    對於高市早苗的說法，馬英九公開批評為「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，也認為「兩岸問題不能假手外國介入」。洪秀柱也嗆聲說，台灣早不是日本殖民地，「台海的事，關妳日本人什麼事？」這種言論把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質！

    賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，會前答覆媒體詢問時表示，美國駐日本大使已公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言有助增進美國跟日本的關係，也有助區域的和平穩定。他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

    籲中國應該克制 勿成麻煩製造者

    對於中國海警船甚至闖釣魚台，導致日中局勢升溫，賴強調，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

    此外，行政院長卓榮泰昨出席中國工程師學會舉辦的「台日工程技術研討會」，他開幕致詞時表示，台灣與日本在「地理上不遠，感情上更近」，雙方致力於維護印太地區的和平穩定，期盼與全世界理念相近的國家站在一起，為自由、民主及人權奮鬥。

    卓榮泰提及，日本政府與人民，不僅在產業經濟上、文化旅遊上與台灣交流，更願意致力於印太和平的穩定，台日兩個理念相近國家願意結合、形成安全屏障。期許台日未來學習經驗，以集體力量爭取更多海外合作機會，讓台日強強聯手走向世界，因應全球關稅帶來的新貿易秩序，台日雙方應該更緊密結合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播