國安專庭法官彙整滲透六大手法》陸委會：中共派間諜至台灣政黨

陸委會表示，台北地方法院國安專庭許凱傑法官揭露中共對台滲透六大手法，包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。（圖擷取自陸委會臉書）

中共持續對台統戰滲透，企圖消滅中華民國。陸委會昨日表示，台北地方法院國安專庭許凱傑法官揭露中共對台滲透六大手法，包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。因中國滲透行為而被起訴人數，去年倍增至一六八人，司法數據顯示中共對台滲透加劇，滲透目標涵蓋軍隊、一般民眾。

去年起訴倍增至168人

灰色地帶行動也升溫

陸委會指出，一、洩密的部分，有軍中人員因誤簽「投降協議」而被脅迫交出機密資料。二、組織滲透的部分，主要透過同鄉會、校友會，以及里長旅遊團滲入地方社會。三、中國亦派間諜滲透到台灣各政黨，企圖撕裂台灣社會。

四、科技洩密的部分，中共藉由中資企業滲透台灣科技產業，或派遣間諜竊取核心技術。五、介選手段多發生於選舉期間，但不易舉證。六、「灰色地帶」行動的部分，台灣海底電纜破壞事件逐漸升溫，國際間如何協調分工，包括通報、追捕可疑船隻等，對於維護通訊基礎設施至關重要。

陸委會強調，二〇二二年台灣因中國滲透行為而被起訴的人數為廿八人，二〇二三年共有八十六人，二〇二四年幾乎倍增至一六八人，司法數據顯示中共對台滲透加劇，滲透目標則涵蓋軍隊到一般民眾，高階官員、軍事將領到低階士官、士兵等。

對此，熟稔中共統戰的官員表示，被中共滲透的政黨很多，最著名就是中華統一促進黨，還有許多政黨幾乎已成為共產黨在台的「外圍組織」。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪指出，因為一般黨員影響力僅限於投票選黨主席，推舉候選人主要是看民調，因此中共要滲透一個政黨，不是找人去當黨員，而是接觸有政治影響力的人，直接去和這些人交朋友。

羅承宗分析，台灣的立委、議員、地方民代很喜歡去中國交流，中共看你成氣候就會和你交朋友，提供資源給這些人投入選舉，幾個國安案件都可看到這種現象，等於是中資在幫忙養這些民代，若有當選的話，就和吸毒般一直淪陷下去，進而背叛國家。

他強調，國安專庭的法官彙整六大手法，可見法界已知事情嚴重性，重點在於司法要如何面對國安案件，還要繼續輕判嗎？天花板上限最重可判廿年，然後只判易科罰金或無罪，叛國在美國、中國都是重罪，若是嚴重傷害台灣民主憲政秩序的案件，國安專庭該重判就應該重判。

