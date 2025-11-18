聲援沈伯洋 賴：韓國瑜不應替侵略者找藉口

總統賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮，會前受訪呼籲韓國瑜面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴和台灣人民言論自由，韓卻反嗆「自己生病，要別人吃藥」。賴清德昨出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於在傷害我國憲政體制，他強調，「真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣」，籲韓國瑜面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

「砍斷韓國瑜桌腳的是中國」

賴清德強調，中國的跨境鎮壓暴行不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是他為什麼會請韓國瑜基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場聲援沈伯洋，並不是要消費沈伯洋，也不是利用此議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。

中國跨境鎮壓 等於傷害台灣主權

賴清德說，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬二千三百萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。這幾年來，中國持續增加文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定者，國際社會都一致認為是中國，而不是台灣；中國也處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說「真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

賴清德認為，他和韓分屬不同政黨，競爭難免，但面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該團結一致對外，「如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天當中國發動侵略台灣戰爭之時，他就會有藉口」。所以請韓國瑜三思，不應替侵略者找藉口」。

